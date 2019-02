El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que su institución “no puede ser la agencia de empleos del partido de turno”, al justificar la no renovación de contrato de 130 trabajadores, entre ellos 100 militantes de Fuerza Popular, agrupación a la que renunció hace unas semanas. Agregó que su administración está “sincerando” las planillas.

“Lo que estamos haciendo es sincerar las planillas, porque el Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno. Eso tiene que acabar, no solo en el Congreso, sino en los ministerios, en las otras instituciones públicas, tenemos que ir limpiando esas instituciones de personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no son eficientes”, dijo.

En una entrevista con “Cuarto poder”, Daniel Salaverry detalló que su gestión va a iniciar un “plan de incentivos para aquellas personas mayores de 70 años”, que no tienen el rendimiento que puede tener un trabajador más joven y actualizado, puedan "retirarse voluntariamente con su liquidación y un incentivo que les permita estar tranquilos".

Daniel Salaverry también adelantó que en marzo se lanzará un concurso público para cubrir las plazas que fueron dejadas por los militantes fujimoristas.

“Se acabó el tarjetazo, el padrinazgo, ya no van a entrar a trabajar al Congreso, porque simplemente viene recomendado por alguien, va a haber un concurso público, manejado por una universidad que a través de un convenio con el Congreso va a llevar a cabo este proceso. Estas plazas que se están liberando serán ocupadas por quien gane el concurso por sus méritos y capacidad”, subrayó.

Al ser consultado sobre si los trabajadores a los que no se renovó contrato se dedicaban a desacreditar en redes sociales a los oponentes de Fuerza Popular, el presidente del Parlamento indicó que no iba a entrar a ese tema.

“Lo importante es que se está corrigiendo, se están tomando acciones y mientras yo esté al frente del Congreso, hasta julio de este año, yo no voy a permitir que se utilicen las instalaciones ni las computadoras del Congreso para que insulten y ataquen a los adversarios”, sostuvo.

No entrampará formación de bancada

En otro momento, Daniel Salaverry dijo que su administración no va a entrampar la creación de la bancada de Acción Republicana, a pesar de que, según agregó, si esta vota junta a Fuerza Popular puede dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo respecto a la nueva composición de las comisiones parlamentarias.

“En el supuesto de que esta bancada [Acción Republicana] tenga la misma posición de Fuerza Popular, puede dejar sin efecto lo acordado en el anterior Consejo Directivo y puede volver todo a foja cero, pero eso no significa que por ese motivo nosotros vamos a entrampar la creación de esa bancada”, expresó.

Para finalizar, indicó que el parlamentario Salvador Heresi no puede formar parte de este grupo, porque él es secretario general de Peruanos por el Kambio, partido que tiene una bancada en el Legislativo. “Si suman uno más, tendríamos que darle pase”, acotó.