Resumen

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El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno se mostró muy tranquilo y confiado en alcanzar la segunda vuelta una vez que se difundan los resultados oficiales. (Foto: El Comercio)
El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno se mostró muy tranquilo y confiado en alcanzar la segunda vuelta una vez que se difundan los resultados oficiales. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido del buen Gobierno, Jorge Nieto, hizo un primer pronunciamiento, luego de conocerse los resultados del flash electoral de las Elecciones Generales 2026 que, según la encuestadora Datum, obtiene el 11,6 % de votos.

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