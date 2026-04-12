El candidato presidencial del Partido del buen Gobierno, Jorge Nieto, hizo un primer pronunciamiento, luego de conocerse los resultados del flash electoral de las Elecciones Generales 2026 que, según la encuestadora Datum, obtiene el 11,6 % de votos.

Pese a no tratarse de un resultado oficial, ni un conteo rápido de votos, sobre el particular, se mostró optimista en llegar a una segunda vuelta.

“Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que tenemos nos dicen eso, pero hay que esperar con paciencia. Yo confío también en que el Jurado Nacional de Elecciones cuente los votos y los cuente bien”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Hay que esperar con paciencia, lo que nos dicen hasta ahora es que tenemos aparentemente una candidata en primer lugar y que tenemos tres, cuatro candidaturas en una lucha muy estrecha por el segundo lugar, la diferencia está largamente en el margen de error para un conteo rápido”, añadió sobre el referido flash electoral.

Por otro lado, se mostró de acuerdo con la medida del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril, a fin de que se puedan instalar las mesas de sufragio que no se aperturaron este domingo por el retraso con el material de votacón.

“Es una forma poco ortodoxa, pero al mismo tiempo necesaria para que ese número de ciudadanos que no han podido votar el día de hoy, por errores de la ONPE, que en su momento tendrán que explicar, para que ellos voten. De modo que me parece bien que le den la posibilidad a la ciudadanía de ejercer su derecho al sufragio”, apuntó Nieto.

Electores peruanos haciendo cola en local de votación hoy, 12 de abril. Foto: GEC

En horas previas, el propio presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se había referido a la frustrada instalación de mesas en Lima.

“Es por eso que recién con datos concretos podemos decir que 15 locales de votación : 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurin y 5 en Pachacamac no pudimos entregar el material que correspondía. 211 mesas de sufragio corresponden a esos 15 locales de votación en Lima y los perjudicados de manera directa son 63.300″, indicó.

Flash electoral

Keiko Fujimori - 16.5 %

Rafael López Aliaga - 12.8 %

Jorge Nieto - 11.6 %

Ricardo Belmont - 10.5 %

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