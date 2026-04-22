La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 22 de abril, a las 19:20 horas, alcanzó el 100% de actas procesadas correspondientes a la elección de fórmula presidencial en el marco de las Elecciones Generales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Del total de actas procesadas, un 5,574% se encuentra en condición de observadas y deberá ser evaluado por los jurados electorales especiales antes de ser contabilizado en el resultado oficial.

La ONPE explicó que las actas procesadas son aquellas que han sido digitalizadas e ingresadas al sistema, aunque no necesariamente sumadas al conteo final, mientras que las actas contabilizadas son las que ya superaron los controles de calidad y forman parte del cómputo oficial.

El procesamiento se realizó de manera ininterrumpida desde el pasado 12 de abril en los centros de cómputo de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), incluyendo una destinada exclusivamente a los votos emitidos en el extranjero.

Asimismo, la entidad destacó que durante todo el proceso se garantizó la presencia de personeros y observadores en los centros de cómputo, operativos las 24 horas del día.

A través de su plataforma digital de resultados electorales, el organismo reportó además una alta participación ciudadana en el seguimiento del proceso, con cerca de 11 millones de usuarios únicos y más de 232 millones de visitas registradas.

Finalmente, la ONPE recordó que para completar el cómputo al 100% será necesario esperar la resolución de las actas observadas, las cuales presentan inconsistencias o incidencias que deben ser revisadas conforme a la normativa electoral vigente.