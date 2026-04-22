Resumen

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Del total de actas procesadas, un 5,574% se encuentra en condición de observadas. (Foto: Andina)
Del total de actas procesadas, un 5,574% se encuentra en condición de observadas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 22 de abril, a las 19:20 horas, alcanzó el 100% de actas procesadas correspondientes a la elección de fórmula presidencial en el marco de las Elecciones Generales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

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