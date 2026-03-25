La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de capacitación para los más de 800 mil ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa en las próximas elecciones generales.

La primera jornada presencial se realizará este domingo 29 de marzo en distintos locales habilitados a nivel nacional.

Los seleccionados podrán acudir a cualquiera de los centros de votación entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., donde recibirán orientación práctica sobre sus funciones durante la jornada electoral del 12 de abril. La capacitación busca asegurar que los ciudadanos puedan encargarse correctamente de la instalación de mesas, el proceso de votación y el escrutinio.

Además de las sesiones presenciales, el organismo electoral ha puesto a disposición la plataforma virtual ONPEduca, donde los usuarios pueden acceder a cursos, materiales audiovisuales y guías para reforzar su preparación. También se entregarán manuales impresos en las sedes institucionales y el mismo día de la capacitación.

La ONPE recordó que quienes no cumplan con asistir el día de las elecciones podrían recibir una multa de 275 soles.

Para estos comicios, se han sorteado 834,660 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, siendo esta la primera elección en la que se cuenta con seis suplentes por mesa.

Como incentivo, quienes cumplan con su labor recibirán una compensación económica de 165 soles, dos refrigerios durante la jornada y, en caso de haberse capacitado previamente, un día de descanso remunerado.