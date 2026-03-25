Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Quienes cumplan con su labor recibirán una compensación económica de 165 soles, dos refrigerios durante la jornada y, en caso de haberse capacitado previamente, un día de descanso remunerado. (Foto: Andina)
Quienes cumplan con su labor recibirán una compensación económica de 165 soles, dos refrigerios durante la jornada y, en caso de haberse capacitado previamente, un día de descanso remunerado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de capacitación para los más de 800 mil ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa en las próximas elecciones generales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: