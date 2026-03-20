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El Poder Judicial ordenó a la ONPE que entregue a Fuerza Popular las listas de los electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021. (Foto: Andina)
El Poder Judicial ordenó a la ONPE que entregue a Fuerza Popular las listas de los electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima ordenó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que entregue al partido político Fuerza Popular las listas de los electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021.

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