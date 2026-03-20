Este viernes 20 de marzo es la fecha límite para que candidatos y organizaciones políticas presenten su primer informe de ingresos y gastos de campaña ante la ONPE, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Ante la cercanía del cierre, la entidad decidió extender el horario de atención en sus mesas de parte a nivel nacional. Así, los postulantes podrán presentar su información hasta las 11:59 p. m., ya sea de forma presencial o a través del portal digital CLARIDAD.

Este primer reporte incluye todo el movimiento económico de campaña desde el 26 de marzo de 2025 —cuando se convocaron las elecciones— hasta el 13 de marzo de 2026, abarcando también el periodo de elecciones primarias. En ese sentido, los partidos están obligados a transparentar el origen de sus fondos y en qué los han utilizado.

La obligación alcanza tanto a las organizaciones políticas como a los candidatos, incluso a aquellos que ya no siguen en carrera por renuncia, exclusión o tacha. En el caso de los partidos, el informe puede ser presentado por el tesorero o el representante legal; mientras que los candidatos pueden hacerlo directamente o a través de su responsable de campaña.

No cumplir con esta entrega podría salir caro a los candidatos ya que sse exponen a multas que van desde 1 hasta 5 UIT, mientras que las organizaciones políticas podrían enfrentar sanciones mucho más severas, de entre 31 y 100 UIT, además de la posible pérdida del financiamiento público.