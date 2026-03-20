Resumen

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Este primer reporte incluye todo el movimiento económico de campaña desde el 26 de marzo de 2025 —cuando se convocaron las elecciones— hasta el 13 de marzo de 2026. (Foto: ONPE)
Este primer reporte incluye todo el movimiento económico de campaña desde el 26 de marzo de 2025 —cuando se convocaron las elecciones— hasta el 13 de marzo de 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Este viernes 20 de marzo es la fecha límite para que candidatos y organizaciones políticas presenten su primer informe de ingresos y gastos de campaña ante la ONPE, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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