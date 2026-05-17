La congresista e integrante de la fórmula presidencial de Renovación Popular, Norma Yarrow anunció que su partido presentará una solicitud de anulación del acta de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasan a la segunda vuelta presidencial.

A su salida de la ceremonia en la que el organismo electoral hizo oficial los resultados de la primera vuelta electoral presidencial, Yarrow dio a conocer que dicha solicitud formal se realizará en el transcurso de los tres días, plazo que según la normativa, tienen para apelar.

Inmediatamente después de realizado el anuncio por parte del presidente del JNE, Roberto Burneo, el personero técnico legal de Renovación Popular firmó el acta de proclamación registrando una reserva en la que señala que presentarán la mencionada solicitud de nulidad.

“Al no haberse resuelto todos los recursos interpuestos por mi representada, la primera vuelta de Elección Presidencial no se encuentra expedita para la proclamación de resultados como lo exige el artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por tal razón, solicitare la nulidad del acta de proclamación de la Elección Presidencial”, fue lo consignado por el personero según comentó Yarrow.

“En tres días presentaremos las pruebas para que esta acta no tenga validez (...) Faltan tres semanas para que el país entre en un caos total”, agregó.

Asumirán cargos

La congresista, quien también candidateaba como vicepresidenta por Renovación Popular, confirmó también que los diputados y senadores del partido asumirán sus cargos en el próximo Parlamento.

“Vamos a asumir el cargo diputados y senadores porque la lucha está también adentro. Muchos dicen que entonces no asumamos, sí vamos a asumir porque tenemos que descubrir esta organización criminal que ya no se llama ONPE ni Jurado Nacional de Elecciones, porque le han negado el voto a muchísimos peruanos y está estipulado en la Constitución”, remarcó.

Sin embargo, en el caso de Rafael López Aliaga -sostuvo- aún está por confirmarse si finalmente decide asumir como senador.

“Ese es un tema que conversaremos, todavía estamos a días, para nosotros, y personalmente lo puedo decir, sería un gran senador porque estaría combatiendo la lucha interna. Vamos a respetar la opinión que él tenga”, señaló.