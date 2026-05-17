Resumen

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Norma Yarrow confirmó que diputados y senadores de Renovación Popular asumirán cargos en el próximo Parlamento. (Foto: AFP)
Norma Yarrow confirmó que diputados y senadores de Renovación Popular asumirán cargos en el próximo Parlamento. (Foto: AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

La congresista e integrante de la fórmula presidencial de Renovación Popular, Norma Yarrow anunció que su partido presentará una solicitud de anulación del acta de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasan a la segunda vuelta presidencial.

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