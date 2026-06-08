El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró este lunes que se siente confiado y optimista tras los resultados del conteo rápido difundido luego de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, remarcó que aún no existe un resultado definitivo y llamó a esperar con serenidad el conteo oficial al 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Ya se emitieron importantes resultados en conteo rápido, estamos muy optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% aún está por revelarse. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y real es que hay que esperar”, declaró.

Sánchez señaló que su agrupación política afronta esta etapa con tranquilidad y reiteró que respetará el resultado final que arrojen las autoridades electorales.

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Roberto Sánchez pide serenidad y esperar resultados oficiales al 100 % : “Hay que tener tranquilidad y serenidad”



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“Hay que tener tranquilidad y seguridad. Estamos con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el país deberá enfocarse en construir consensos una vez concluido el proceso electoral, independientemente de quién resulte ganador.

“Lo que viene es trabajar por el país, invocar a todos los consensos. El Perú tiene que parar la inestabilidad política y la pobreza”, manifestó.

Las declaraciones de Sáncherz fueron brindadas tras participar en una sesión de la comisión de impulso y seguimiento al Puerto de Chancay, donde explicó que, pese a encontrarse en licencia sin goce de haber por la campaña electoral, continúa ejerciendo sus funciones parlamentarias.

“Estoy en licencia sin goce de haber, pero como congresista tengo la función y hoy he concluido mi presentación en la comisión de impulso y seguimiento al Puerto de Chancay”, explicó.

Visita a Castillo

Consultado, además por su reciente visita al expresidente Pedro Castillo, Sánchez afirmó que acudió al penal de Barbadillo en el marco de sus funciones parlamentarias y descartó que la reunión haya tenido fines proselitistas.

“En el ejercicio de mis funciones parlamentarias siempre he ido a acompañar al presidente Castillo, no solo en urgencias médicas o temas de salud. Ayer he visitado al presidente Castillo en mis funciones como corresponde y sin declaraciones”, señaló.