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Roberto Sánchez, candidato presidencial y actual congresista, se retira luego de presidir la comisión Chancay en la sala Gustavo Mohme Llona en el Congreso de la República. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Roberto Sánchez, candidato presidencial y actual congresista, se retira luego de presidir la comisión Chancay en la sala Gustavo Mohme Llona en el Congreso de la República. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró este lunes que se siente confiado y optimista tras los resultados del conteo rápido difundido luego de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, remarcó que aún no existe un resultado definitivo y llamó a esperar con serenidad el conteo oficial al 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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