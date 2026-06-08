El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró este lunes que se siente confiado y optimista tras los resultados del conteo rápido difundido luego de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, remarcó que aún no existe un resultado definitivo y llamó a esperar con serenidad el conteo oficial al 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Ya se emitieron importantes resultados en conteo rápido, estamos muy optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% aún está por revelarse. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y real es que hay que esperar”, declaró.
Sánchez señaló que su agrupación política afronta esta etapa con tranquilidad y reiteró que respetará el resultado final que arrojen las autoridades electorales.
“Hay que tener tranquilidad y seguridad. Estamos con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el país deberá enfocarse en construir consensos una vez concluido el proceso electoral, independientemente de quién resulte ganador.
“Lo que viene es trabajar por el país, invocar a todos los consensos. El Perú tiene que parar la inestabilidad política y la pobreza”, manifestó.
Las declaraciones de Sáncherz fueron brindadas tras participar en una sesión de la comisión de impulso y seguimiento al Puerto de Chancay, donde explicó que, pese a encontrarse en licencia sin goce de haber por la campaña electoral, continúa ejerciendo sus funciones parlamentarias.
“Estoy en licencia sin goce de haber, pero como congresista tengo la función y hoy he concluido mi presentación en la comisión de impulso y seguimiento al Puerto de Chancay”, explicó.
Consultado, además por su reciente visita al expresidente Pedro Castillo, Sánchez afirmó que acudió al penal de Barbadillo en el marco de sus funciones parlamentarias y descartó que la reunión haya tenido fines proselitistas.
“En el ejercicio de mis funciones parlamentarias siempre he ido a acompañar al presidente Castillo, no solo en urgencias médicas o temas de salud. Ayer he visitado al presidente Castillo en mis funciones como corresponde y sin declaraciones”, señaló.