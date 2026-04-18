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Roberto Sänchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, dio conferencia de prensa este sábado. (Facebook: Roberto Sánchez)
Roberto Sänchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, dio conferencia de prensa este sábado. (Facebook: Roberto Sánchez)
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, evitó pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se limitó a decir que se deberá seguir el debido proceso al evaluar las irregularidades en los comicios de este 12 de abril.

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