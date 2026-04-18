Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, evitó pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se limitó a decir que se deberá seguir el debido proceso al evaluar las irregularidades en los comicios de este 12 de abril.

“Hay errores que están investigando y depende de la investigación y las responsabilidades. Lo importante no son las personas, lo importante es el sistema. El sistema electoral necesita todos los resguardos en esta segunda vuelta para tener cero errores. Si eso va a significar el cambio de algunos titulares, pues eso tendrá que hacerse pero no porque me da paz o me da pena. Tiene que hacerse con el debido proceso para que no vuelvan a ocurrir problemas en la organización. Nadie es indispensable”, comentó este sábado en conferencia de prensa.

En reiteradas oportunidades, el parlamentario y postulante a la presidencia de Juntos por el Perú reconoció que hubo “problemas graves de organización” pero insistió en que esto no afectó el sentido del voto de los ciudadanos y que no se restringió su derecho a sufragar porque se atendieron los pedidos para extender plazos y otorgar un día más a lo más de 50 mil electores afectados por retrasos en la instalación de mesas en Lima.

“Estos hechos graves de organización tienen que ser investigados como corresponde, según las competencias, y deben haber sanciones que correspondan a la autoridad responsable. ¿Eso ha afectado el voto de la mayoría? No. ¿De algún solo peruano? No. Y si alguien cree que se está afectando el voto en una mesa concreta, digan cuál, qué voto y qué ciudadanos y nosotros estamos en la capacidad de mostrar el acta y demostrarlo", explicó.

Sánchez resaltó que su posición y de su partido es a favor de que se respete la voluntad electoral y el proceso que permite revisar actas de manera transparente y ante la comunidad internacional. En esa línea, calificó como “lloriqueos” los reclamos de otros partidos que atacan con insultos a autoridades electorales, sin hacer alguna alusión en específico. “Ahí no hay orden. Democracia no es aceptar lo que a ti te gusta. Democracia es aceptar el voto ciudadanos en su totalidad”, agregó.

En otro momento, el abogado Roy Mendoza, quien acompañó a Sánchez en su pronunciamiento, respaldó la postura de Juntos por el Perú en la línea de reconocer fallas en las elecciones. “Han habido errores en la organización, pero estos errores no pueden ser equiparados a un fraude electoral”.

Ante el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que los resultaos presidenciales se conocerían en quincena de mayo, dijo que esperan que haya rapidez en el conteo de votos y procesamiento de actas observadas. “Pedimos celeridad y vamos a esperar democráticamente los resultados, sea cual fuere, independientemente del resultado, se va a respetar”, aseguró.