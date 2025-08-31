La Comisión de Personal propuso las vacantes conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Diplomático. (Foto: Andina)
El oficializó este 30 de agosto la Resolución Suprema Nº 115-2025-RE, mediante la cual se aprueba el número de vacantes de ascenso para los del Servicio Diplomático de la República que cumplan con los requisitos de ley. Estas promociones regirán a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se establecieron 10 plazas para la categoría de embajador y 15 para la de ministro, mientras que en la categoría de ministro consejero se dispuso un total de 16 vacantes.

Asimismo, se aprobaron 17 cupos para consejeros, además de 26 para primer secretario y 28 para segundo secretario, completando de esta manera el proceso anual de promociones dentro de la Cancillería.

El recordó que este procedimiento responde al cumplimiento del artículo 41 de la Ley del Servicio Diplomático de la República (Ley Nº 28091) y al artículo 121 de su reglamento, que dispone la aprobación y publicación de las vacantes a más tardar el 1 de setiembre de cada año.

Con esta medida, la Cancillería busca garantizar el orden y la meritocracia en la carrera diplomática, fortaleciendo así la representación del Perú en el exterior.

Cabe mencionar que la resolución lleva la firma de la presidenta de la República, , y del ministro de Relaciones Exteriores, .

