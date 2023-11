Durante su presentación en el primer día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2023), que se realiza en Urubamba (Cusco), el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, volvió a responsabilizar al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) por haber provocado la recesión económica que atraviesa el país.

Otárola, en un foro lleno de empresarios, sostuvo que tras la pandemia de la COVID-19, “la recuperación” económica del país “se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior”. Agregó que la administración castillista “amenazó reiteradamente con cambiar las reglas de juego”.

“El resultado: la peor crisis de confianza de las últimas dos décadas; confianza que se debe recuperar. Como lo dice el lema de este CADE: para crecer es imprescindible volver a creer. Por ello, tras el golpe de Estado, perpetrado hace casi un año, la presidenta [Dina] Boluarte asumió entre otras decisiones trascendentales, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible”, manifestó.

El primer ministro sostuvo que “la política contraria a la inversión privada” del gobierno anterior “ya había generado la paralización del país”.

Además, dijo que la conflictividad social, en referencia a las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso que se iniciaron en diciembre del año pasado y se extendieron hasta marzo, también había pasado la factura a la economía peruana. Estas manifestaciones dejaron más de 50 ciudadanos muertos en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden.

“A ello se sumó la conflictividad social, el Yaku, la crisis hídrica y pesquera y el presente fenómeno de El Niño. Estos eventos han ocupado la mayor parte de nuestra gestión y han llevado a nuestra economía a un momento desafiante, pero pasajero”, expresó.

El jefe del Gabinete Ministerial reconoció que en la actualidad el país afronta “un escenario complejo”, pero remarcó que este “no será duradero”.

“El Perú ha superado momentos adversos gracias a la resiliencia y la determinación de todos, sin excepción. Para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el sector público es aliado estratégico del sector privado, y cada iniciativa nuestra está dirigida a generar confianza para encaminarnos a un Perú más próspero e inclusivo”, subrayó.

Otárola refirió que si el Perú se ha sostenido es porque los “motores económicos, como la minería y la pesca” continúan funcionando. “Y hemos preparado medidas para apoyar a la construcción, la manufactura y la agroexportación. Somos optimistas y anticipamos una recuperación en el primer trimestre del próximo año”, complementó.

Cierre de las fronteras

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial criticó, sin mencionar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que en el 2017 se hayan abierto las fronteras para que más de 1 millón de ciudadanos venezolanos ingresen al Perú. Agregó que esta situación ha generado problemas en seguridad ciudadana.

“En el 2017 se abrieron las puertas, ingresaron más de 1 millón de extranjeros a un país que no tenía los servicios, de puro buena gente decidimos abrir las puertas del país, esto nos ha generado un problema de seguridad. No podemos seguir recibiendo a personas que no vamos a poder incorporar al proceso productivo del país”, mencionó.

Otárola informó que el Ejecutivo ha creado mecanismos para que quienes no se hayan acogido al trámite de regularización migratoria, puedan salir “de manera sistemática” del país.

“El Perú no tiene condiciones de continuar con esta apertura que otros gobiernos tenían”, acotó.

Otárola, asimismo, anunció que el gobierno está trabajando en una reforma política con el objetivo de que la elección del Congreso sea uninominal, que se reinstale el Senado y que se clarifique “el modelo político”.