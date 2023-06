Pese a las fotografías con Pedro Castillo e investigados por el ‘Gabinete en la sombra’, el ministro de Salud, César Vásquez, negó cercanía con el expresidente quien cumple prisión preventiva por haber perpetrado un golpe de Estado y por diversos casos de corrupción. Además, señaló que no le preguntaron antes de asumir el cargo sobre el tema.

La noche del martes, en una entrevista a Willax, descartó haber conversado sobre algún vínculo con el exmandatario cuando fue convocado para reemplazar a Rosa Gutiérrez en el gabinete liderado por Alberto Otárola.

“No me preguntaron porque no era necesario y te explico ese tema; no lo hemos tocado porque yo no tengo ningún vínculo con ellos”, exclamó.

El también excongresista de Alianza por el Progreso (APP) respondió sobre las fotografías en las cuales se le ve participar en actividades sociales junto a Pedro Castillo , así como a otros implicados en las redes de corrupción del exmandatario como Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea; y José Nenil Medina, exalcalde de Anguía.

“Esas fotos que están mostrando son mucho antes que Pedro Castillo sea candidato. Nadie podía imaginar en ese momento que podía terminar siendo presidente. Yo era una persona pública. Esa foto jugando fulbito es cuando me invitan a la fiesta patronal en Anguía en mi calidad de congresista”, aseguró el martes 20 de junio en una entrevista.

Ministro César Vásquez y las fotos que muestran su cercanía con Pedro Castillo

Vásquez señaló que Castillo era en ese momento un ciudadano común y corriente que, como muchos otros, se acercaron a tomarse fotos con él. La misma explicación dio sobre sus nexos con Alejandro Sánchez y José Nenil Medina.

“Yo no he sido una persona cercana a Castillo. En un análisis simple, si bien conozco a las personas que han salido en las fotografías y que han sido cuestionadas, los conozco y los veo en el pueblo, pero si tuviera una amistad estrecha [...] yo hubiese tenido un cargo aunque sea en segunda línea en el Gobierno de Castillo. No he tenido ni un solo cargo ni de la última fila en el coche”, aseguró.

El flamante ministro de Salud dijo, sin embargo, que sí acudió alguna vez al inmueble ubicado en la calle Sarratea, en Breña, pero no cuando Castillo Terrones fue jefe de Estado. “No he ido cuando, por lo menos ha sido presidente. He pasado por ahí alguna vez”, señaló sin precisar fechas y explicar que no recordaba exactamente el inmueble porque ha visitado muchos domicilios en Lima.