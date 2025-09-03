El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se pronunció sobre la orden de excarcelación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y aseguró que el Gobierno no utiliza el poder para interferir en la justicia.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, indicó que existen personajes que utilizan argumentos que son más propios del ámbito político y no técnico.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, Arana señaló que el gobierno de Dina Boluarte no ha utilizado, no utiliza ni utilizará el poder que tiene para perjudicar a alguien ni para beneficiarse.

“No soy en particular muy partidario de responder ante las insinuaciones o acusaciones que tienen un fundamento más de carácter político y que no sean o jurídicos o técnicos. En ese sentido, lo que asumo tal vez es que hay algunos defensores que alegan o incorporar en su mecanismo de defensa argumentos que son más propios del ámbito político y que no son de repente del ámbito técnico”, expresó.

“Lo que puedo decir es que el Ejecutivo, y este gobierno en particular no ha utilizado, no utiliza ni utilizará el poder que tiene para interferir en la justicia ni en algún caso en particular, ni para perjudicar ni mucho menos para beneficiarnos”, agregó.

Como se recuerda, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada ordenó la excarcelación de Martín Vizcarra, quien cumplía cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo.

LEE MÁS: Corte Suprema revoca fallo en primera instancia que le devolvió bienes incautados a Martín Vizcarra

Fue al declarar fundada la apelación presentada por la defensa del exmandatario contra la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, que dictó la medida restrictiva contra Vizcarra en el marco del juicio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El fallo también determina que el expresidente será excarcelado siempre y cuando no exista en su contra otra orden de detención emitida por otra autoridad judicial competente.