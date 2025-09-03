La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada ordenó la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien se encontraba cumpliendo cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo.

Fue al declarar fundada la apelación presentada por la defensa del exmandatario contra la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, que dictó la medida restrictiva contra Vizcarra Cornejo en el marco del juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Resolución del Poder Judicial que ordena la excarcelación de Martín Vizcarra.

El fallo también determina que el expresidente será excarcelado siempre y cuando no exista en su contra otra orden de detención emitida por otra autoridad judicial competente.

En su resolución, la sala señaló que el Código Procesal Penal no contiene norma alguna que habilite al Ministerio Público a formular requerimientos de prisión preventiva o de variación de medidas coercitivas en la etapa de juzgamiento.

En ese sentido, manifestó que el juez Jorge Chávez Tamariz “ha excedido sus atribuciones” al conceder una medida coercitiva carente de sustento legal en razón de la etapa procesal en que se está emitiendo.

“Amparar una decisión de esta naturaleza no solo vulnera el principio de legalidad procesal, sino que además desnaturaliza la estructura del proceso penal, debilitando las garantías que lo sustentan y vaciando de contenido el marco normativo que asegura la validez y legitimidad de las restricciones a derechos fundamentales”, subrayó.

Del mismo modo, refiere que salirse del marco normativo mediante interpretaciones extensivas o analógicas, cuando estas no favorecen la libertad del imputado, resulta “abiertamente proscrito”, pues implicaría “erosionar” las bases mismas del principio de legalidad y abrir paso a decisiones contrarias a la Constitución y a los derechos fundamentales.

Como se recuerda, el pasado 13 de agosto Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra al considerar que existe peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

El exmandatario, acusado de presunto delito de cohecho (soborno) se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. Inicialmente había sido llevado a dicho reclusorio, pero luego, por orden del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue derivado al penal Ancón II.

El traslado se produjo por motivos de seguridad, ya que originalmente una nueva junta clasificadora había determinado que debía estar cumpliendo su prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

El exmandatario afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra se pronuncia

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la decisión a su favor emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada y dijo que “se impuso la verdad y la legalidad” contra una medida que calificó de “arbitraria”.

“Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse”, enfatizó.

“A lo largo de todas las investigaciones he mantenido una conducta intachable, colaborando siempre con transparencia y responsabilidad. Ese es el camino que seguiré, porque no temo a la verdad ni a la justicia”, agregó.

Pronunciamiento de Martín Vizcarra.

Finalmente, Vizcarra Cornejo remarcó que la “persecución política no podrá doblegar la voluntad ciudadana” y que se trata de un paso en la lucha por recuperar una “justicia imparcial” y una ”democracia auténtica”.