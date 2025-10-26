El 45 % de los sondeados a nivel nacional aprueba la gestión de José Jerí como presidente de la República, luego de la vacancia de Dina Boluarte, según la reciente encuesta elaborada por Ipsos Perú.
Según el sondeo dado a conocer por “Cuarto Poder”, un 42 % lo desaprueba y otro 13 % no precisa su opinión sobre el mandatario. En Lima, la aprobación es de 49 % y el rechazo asciende al 41 %.
En tanto, en el interior del país la aprobación de Jerí Oré alcanza el 43 %, mientras que una cifra similar lo desaprueba. Un 14 % no precisa su respuesta sobre el reemplazante de Boluarte Zegarra.
Sobre la vacancia de Dina Boluarte, el 82 % de los encuestados respaldó la decisión del Congreso, en tanto que otro 15 % manifestó su desaprobación, mientras que un 3 % no precisó su respuesta.
Intención de voto
A pocos meses de las elecciones generales del 2026, la intención de voto sigue sin una clara definición. Rafael López Aliaga obtiene un 9 %, seguido por Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, ambos con 7 %.
Más abajo figura Carlos Álvarez con 4 %, mientras que Alfonso López Chau, Carlos Espá, Johnny Lescano, César Acuña, Phillip Butters, Víctor Andrés García Belaúnde y Rafael Belaúnde alcanzan 2 % cada uno.
El resto de los candidatos suman un 10%. El voto blanco o viciado alcanza un 37 %, mientras que un 12 % de los encuestados no precisa su preferencia por algún postulante a la Presidencia de la República.
