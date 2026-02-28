Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. (Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a las partes involucradas en la crisis en Medio Oriente a evitar acciones que puedan agravar la situación y a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región.

