El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a las partes involucradas en la crisis en Medio Oriente a evitar acciones que puedan agravar la situación y a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región.

A través de un pronunciamiento oficial, el Gobierno peruano formuló votos para que la paz y la tranquilidad retornen a la zona y reiteró su vocación pacifista, así como su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones y preservar la seguridad internacional.

La Cancillería reafirmó, además, su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El sector informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se encuentra en comunicación constante con sus misiones diplomáticas y consulares en la región. Estas representaciones han activado planes de emergencia y habilitado canales de comunicación para salvaguardar la seguridad de los peruanos residentes o en tránsito en las zonas afectadas.

En ese contexto, se recomendó a los ciudadanos peruanos mantenerse informados a través de fuentes oficiales, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular correspondiente para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

Asimismo, se invocó a familiares y amigos a compartir los datos de contacto oficiales para que quienes requieran apoyo puedan comunicarse con las misiones diplomáticas.

Canales de emergencia

La Cancillería recordó los teléfonos y correos habilitados en las siguientes sedes:

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +96 5 0246 5198 – consulte ruta.ksa@gmail.com

+96 5 0246 5198 – consulte ruta.ksa@gmail.com Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: 00 974 50 918673 – consuladoperudoha@gmail.com

00 974 50 918673 – consuladoperudoha@gmail.com Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 – consulgeneral@peru.ae

+971 506974007 – consulgeneral@peru.ae Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 – consulperu-elcairo@rree.gob.pe

(00 20) 122 733 0530 – consulperu-elcairo@rree.gob.pe Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 – official@embassyperu.ae

+971 54 212 0801 – official@embassyperu.ae Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: 00 972 52 7050868 – consulperu-telaviv@rree.gob.pe

00 972 52 7050868 – consulperu-telaviv@rree.gob.pe Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +96560343307 – peruconsul.kw@gmail.com

+96560343307 – peruconsul.kw@gmail.com Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 – consulado@embassyofperu.org.tr/peruvize@gmail.com

El Gobierno reiteró que continuará evaluando el desarrollo de los acontecimientos y adoptará las medidas necesarias para proteger a la comunidad peruana en la región.

