Conforme a los criterios de Saber más

El gabinete liderado por el primer ministro Héctor Valer no tiene asegurado recibir el voto de confianza del Pleno del Congreso, de acuerdo con las opiniones brindadas por representantes de distintas bancadas luego de su juramentación.

El primer grupo parlamentario en anunciar que no respaldará al nuevo gabinete fue Fuerza Popular. Mediante un comunicado difundido horas después de su juramentación, anunciaron que no lo avalarán “de ninguna manera y adelantamos que, por el bien del país, no le daremos el voto de confianza”.

“Esperamos que las demás fuerzas democráticas hagan lo propio, salvo que por tercera vez una mayoría utilice el argumento falaz de la gobernabilidad para ponerse de costado y avalar un tercer gabinete inoperante que perjudique aún más a nuestros compatriotas”. También afirmaron que Valer es “conocido por sus argumentos delirantes y sus actitudes machistas” y que su designación es una “afrenta a todas las mujeres del país y al Perú en general”.

Desde Renovación Popular también son tajantes en que no darán la confianza al gabinete. “No”, respondió Jorge Montoya, vocero de la bancada, a la pregunta. Añadió que su respuesta se basa en lo que han “conversado en líneas generales” con otros integrantes de su grupo y que no es necesario un acuerdo, ya que todos ellos piensan de manera similar.

“Este gabinete es más de lo mismo. Teníamos la esperanza de que el presidente lograra hacer un cambio radical en la política que venía llevando y nombrara un gabinete de primera con gente idónea para cada uno de los puestos (…) Pero no ha escogido ese camino, ha escogido el camino de seguir con lo mismo, ha nombrado ministros cuestionados”, expresó a El Comercio.

La bancada de Renovación Popular anunció este miércoles, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que promoverán la presentación de una moción de vacancia presidencial y que continuarán con su “labor fiscalizadora y de control político sobre el gabinete Valer que solo genera más dudas e incertidumbre en la población”.

El congresista José Cueto Aservi (Renovación Popular) adelantó que su bancada no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Héctor Valer, que juró al cargo el último martes en Palacio de Gobierno.

Desde Perú Libre, la vocera alterna Silvana Robles dijo a El Comercio que aún no toman una decisión como bancada y que esperan escuchar la opinión de las bases del partido en una asamblea. Sin embargo, adelantó que, preliminarmente, se inclinarían por no dar la confianza al gabinete. “Preliminarmente, pero vamos a escuchar a las bases”, aseveró.

“Este gabinete tampoco representa los ejes programáticos ni al partido Perú Libre. El señor Valer es una persona que se ha pasado de partido en partido y que incluso ha sido candidato y ha ingresado al Parlamento por el partido de oposición y de ultraderecha peruana. Que se mantenga como premier, en definitiva, va en detrimento de los ejes programáticos de Perú Libre”, explicó.

Agregó que, si bien hay un militante de Perú Libre en el gabinete, Dux Supo en el Ministerio del Ambiente, dijo que esta fue una propuesta que “en algún momento se le alcanzó al gobierno”, pero no dentro de las propuestas para este gabinete. “Él es un militante de Perú Libre, pero hay que recordar que una golondrina no hace el verano”, afirmó.

Valer fue nombrado el martes como nuevo primer ministro por el presidente Pedro Castillo. Es su tercer jefe de gabinete en poco más de 6 meses. (Foto: PCM)

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza Para el Progreso, declaró a El Comercio que “les ha sorprendido todos” la designación de Valer, la cual evidencia “la influencia que está ejerciendo en el gobierno en este momento el señor [Guillermo] Bermejo. “Esa una arista un poco preocupante”, aseguró.

Explicó que su bancada aún no se ha reunido para tratar la confianza al gabinete, aseguró que hay “mucha preocupación” y que lo van a “pensar muy seriamente”. “Creo que aquí no está actuando mucha seriedad. Destaco que hay profesional como el doctor [César] Landa, el ministro de Economía (…) pero en general, no vemos un equipo afianzado, es un gabinete un poco improvisado”.

“Vamos a pensar con mucho detenimiento este tema [de la confianza al gabinete]. Vamos a reunirnos en bancada y analizar, y bueno, escucharemos también qué propone. Sería un poco democrático no escucharlo”, señaló Salhuana. También estimó que el gabinete no tiene asegurada la confianza y que, en general en el Congreso, “la opinión es más desfavorable que favorable”.

El miércoles por la noche, la bancada de APP publicó un comunicado en el que exhortó a Pedro Castillo a “reevaluar” la designación de Héctor Valer como titular de la PCM.

En Acción Popular, la vocera alterna Karol Paredes dijo que aún no tiene una decisión como bancada, pero que, si de ella dependiera, no le darían la confianza al gabinete. “A nivel de bancada lo vamos a definir y eso tiene que ser parte de un diálogo, de un nivel de concertación, de consensos que se puedan tener a la interna”.

“En estos momentos yo no podría decir que Acción Popular va a apoyar o no va a apoyar. Simplemente estoy diciendo mi opinión personal y sobre eso tomaremos algunas acciones”, declaró la legisladora en RPP.

José Jerí, vocero de Somos Perú y excompañero de bancada de Héctor Valer, destacó la “destreza política” que atribuye al nuevo primer ministro. “Es un hombre de ideas claras y es diestro. El sabrá que hacer, qué no hacer y qué decir o no decir, así como qué corregir y qué no”, aseveró.

Héctor Valer fue elegido por Renovación Popular, pero renunció antes de iniciar sus funciones. Se sumó a la bancada de Somos Perú y luego pasó a Perú Democrático. Foto: archivo GEC

Según comentó a este Diario, aún no toman posición sobre la confianza en forma colectiva, pero tienen puntos por analizar antes de considerar el voto de confianza, como la lucha contra la inseguridad, la reactivación económica, la transparencia y “no mencionar nada vinculado a una nueva constitución”.

“Con esos elementos podríamos valorar positivamente dar o no el voto de confianza. Vale precisar que, a título personal, veo más equilibrado el gabinete. Creo que en estas épocas a nadie le va a convencer al 100% un gabinete, pero hay que ver sus propuestas y, muy importante, los plazos”, expresó Jerí.

La vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, indicó a El Comercio que tampoco tienen una postura definida como bancada. A título personal, opinó que el gobierno perdió una oportunidad de “generar un gabinete, amplio, democrático, que supere estos seis meses de cuestionamiento y lo último que denuncio tanto el exfiscal Avelino Guillén como la señora Mirtha Vásquez. Evaluaremos en conjunto, tanto mi bancada como desde las direcciones políticas de nuestra organización”.

Ruth Luque cuestionó la designación del nuevo Gabinete de Héctor Valer. (Exitosa)

“No voy a adelantar mi voto, voy a esperar los canales orgánicos para hacer un balance y tomar una evaluación política y una posición sobre ello”, afirmó Luque a El Comercio. La congresista también discrepó de las posiciones de Héctor Valer sobre el proyecto del Congreso que debilita la Sunedu

El vocero alterno de Podemos Perú, Enrique Wong, indicó que esperan reunirse con el premier para conocer sus propuestas, en particular en lo relacionado al derrame de petróleo. En esa línea, no descartó sugerir un cambio en el Ministerio del Ambiente, cuyo nuevo titular es cuestionado por su trayectoria. Carlos Anderson, de la misma bancada, adelantó que votará en contra.

📢COMUNICADO

Sobre el nuevo Gabinete Ministerial. pic.twitter.com/xHnQ46alet — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) February 3, 2022

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), afirmó que varios de los nuevos integrantes del Gabinete Ministerial, que encabeza Héctor Valer, “no tienen experiencia ni tampoco el perfil idóneo”.

TE PUEDE INTERESAR