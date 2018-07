Incorporan a Graña y Montero en caso del metro de Lima

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó como tercero civilmente responsable que a la empresa GYM S.A subsidiaria de la constructora Graña y Montero, en el marco de la investigación que se sigue por la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.

Así lo informó la empresa a través de un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia de Mercado del Valores.

La constructora explicó que la incorporación de GYM S.A. como tercero civilmente responsable no supone per se una declaración de culpabilidad o responsabilidad. Únicamente, agregó, la inclusión de la empresa en la investigación para definir si la compañía está o no obligada a responder civilmente por los actos o hecho demostrados de las personas investigadas.

Graña y Montero sostuvo que no está de acuerdo con la resolución emitida por el juzgado y consideró que no ha incurrido “en ninguna irregularidad”. En ese sentido, anunció que ejercerán su derecho de defensa a lo largo de la investigación.

“Sin embargo, si como resultado de un debido proceso se determina algún grado de responsabilidad civil, cumplirá con asumirla como ha sido su práctica en sus 85 años de trayectoria”, indicaron.

La incorporación se produjo a solicitud de la procuraduría ad hoc para el Caso lava Jato.