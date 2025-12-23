Este martes, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó una escala en Lima rumbo a Ecuador y se reunió con el canciller Hugo de Zela. La información fue confirmada por la Cancillería del Perú a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló: “El canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú”.

En el mismo mensaje, Torre Tagle indicó que Kast “reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular”.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el… pic.twitter.com/6EThGztKHn — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 23, 2025

El propio Kast también se refirió a la reunión a través de su cuenta en X. “Rumbo a Quito, nos reunimos con el Canciller Hugo de Zela de Cancillería Perú para conversar sobre los desafíos comunes y la coordinación que necesitamos para enfrentar al crimen organizado y la inmigración irregular”, escribió el mandatario electo chileno.

La escala en Lima se produce días después de que la Cancillería peruana informara que Kast tiene previsto realizar una visita oficial al Perú en enero de 2026.

Según indicó en una publicación previa, “como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”.

José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile el pasado 14 de diciembre, al imponerse con el 58,2% de los votos frente a la candidata Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,8%, de acuerdo con el cómputo oficial al 100%.