La Segunda Sala Constitucional de Lima anuló la decisión del juez Víctor Zúñiga de pasar a juicio oral al empresario Ricardo Briceño, expresidente de Confiep, por presunto lavado de activos, por el Caso Cócteles.

La sala ordenó al magistrado emitir un nuevo pronunciamiento al considerar que su primera resolución vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

De acuerdo con la sala, ello constituyó “un agravio manifiesto que compromete de manera seria el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso y la tutela procesal efectiva”.

Por el Caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez acusa a Briceño de presunto lavado de activos, por supuestamente destinar aportes de empresarios que integran la Confiep para financiar la campaña de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial del 2011.

La tesis del fiscal es que Briceño cometió lavado de activos derivado del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en agravio de la Confiep.

No obstante, la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis resolvió en febrero del 2022 archivar la investigación de presunto fraude.

El abogado Luciano López, representante legal de Briceño, explicó a El Comercio que planteó un hábeas corpus contra el fiscal Pérez y el juez Zúñiga por la decisión de pasar a juicio oral.

“La sentencia que ha salido hoy [lunes 24] le ordena a Zuñiga que vuelva a revisar su decisión, pero tomando en cuenta el archivo de la fiscalía de La Victoria”, dijo.

En tanto, Briceño dijo a El Comercio que recurrió a la justicia constitucional “porque me he pasado cinco años en la justicia penal y he perdido en todas”.

“Nunca pensé que pasaría de una investigación preliminar y, sin embargo, [con] el ensañamiento de la fiscalía con argumentos falaces y una hipótesis inventada, se llegó a acusarme de que había engañado a Confiep y que había lavado dinero”, afirmó.

La Segunda Sala Constitucional de Lima está conformada por los jueces Eduardo Romero Roca, David Suárez Burgos y Roberto Vílchez Dávila.

Por el Caso Cócteles hay alrededor de 40 investigados por presunto lavado de activos, incluyendo a Keiko Fujimori.