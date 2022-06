La asistencia del presidente Pedro Castillo a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde ha sido citado para este martes 21 a las 9 a.m., en calidad de investigado “aún se encuentra en evaluación”, afirmó el abogado del mandatario, Benji Espinoza.

“¿Para qué lo citan al último y por qué no desde el inicio? (Héctor Ventura, presidente de la Comisión) No ha dicho que el presidente pidió responder por escrito. (...) El problema no es que lo presidente no pueda hacer. La pregunta es si la comisión garantiza el debido proceso ”, exclamó Espinoza a El Comercio.

El abogado puso en duda la “objetividad” del citado grupo de trabajo frente a la investigación del Caso Sarratea y, en especial, su decisión de pasar de testigo a investigado al mandatario.

LEE TAMBIÉN | Pedro citado por Pablo. Una crónica de Fernando Vivas sobre los poderes que embaten a Castillo

“Tenemos nuestros reparos, sobre todo por su actuación. Cambian de testigo a investigado (a Pedro Castillo) porque supuestamente no va (a la comisión)”, aseveró.

La defensa de Castillo enfatizó que la comisión investigadora no dejó que el presidente brinde su testimonio por escrito y que eso pudo evitar “una situación así”. “Una comisión que actúa así, no actúa con objetividad”, agregó.

Consideró que “no cree” que exista variación en el informe si el presidente brinda su testimonio porque, a su criterio, el documento ya está listo y solo se pretende “aparentar” un debido proceso.

“En este tipo de investigaciones, no podemos estar condicionados al tiempo que ellos pongan. Ayer escuchaba al presidente de esta comisión (Héctor Ventura) decir que ya estaba listo para presentar su informe final. Entonces no lo van a escuchar, es una apariencia del debido proceso”, dijo también.

Pedro Castillo acudió el último viernes a fiscalía a responder por imputaciones. (Foto: GEC)

LEE TAMBIÉN | Balance período 2021-2022: En el Congreso primó la agenda educativa de contrarreformas en el sector universitario y magisterial

En tanto, Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, descartó que se haya vulnerado el debido proceso en este caso y defendió su decisión de pasar al mandatario a condición de investigado.

“Políticamente no ha habido un gesto razonable de un alto funcionario como es el presidente de la República […] Castillo una vez se acercó a mi escaño y me dijo que estaba llano a declarar. Eso fue en enero. Él ha dicho hasta hace unas horas que asistiría a todos las citaciones del Ministerio Público, esperemos que también lo haga con la Comisión de Fiscalización ”, expresó en parlamentario.

VIDEO RECOMENDADO Pedro Castillo sobre sus investigaciones

Respecto a que el mandatario responda por escrito, Ventura respondió: “No hay una norma específica sobre la obligación de que haya que enviar las preguntas por escrito al presidente. No hay jurisprudencia parlamentaria ni antecedentes de que las comisiones hayan enviado las preguntas a jefes de Estado. No estamos seguros de que sea el mismo quien responda, estamos seguros de que lo harán sus abogados”.

El legislador de Fuerza Popular indicó que, si Castillo falta, “se verá que está obstruyendo el desarrollo de la investigación” y “no quiere ayudarnos a seguir con las pesquisas de estos actos de corrupción”

“Los que estaban rodeando al presidente están prófugos. Han acudido a la fiscalización y han caído en contradicciones serias”, subrayó.

Ventura dijo también que, si el presidente no asiste este martes, “podrían volver a citarlo”, pero que el plazo para presentar el informe “vence la próxima semana”.

Además… Es la cuarta citación que la Comisión de Fiscalización al presidente Pedro Castillo. Tres fueron en calidad de testigo y esta es la primera vez como investigado.

Por ejemplo, el 5 de marzo, Pedro Castillo informó que no recibiría a la Comisión de Fiscalización, que lo había convocado para el 7 de marzo. En cambio, Palacio de Gobierno señaló que el presidente expresaba su “disposición” a responder por escrito y pidió que le envíen las preguntas.

Luego, la citada comisión reiteró su pedido para que el presidente de la República responda de manera presencial y directa.

“Emitiremos un informe final, para ello es importante que el presidente tenga la voluntad política de responder, si no lo hace igual emitiremos el informe. Lo sustentaremos ante el pleno, donde también será debatido”, dijo Ventura.

El parlamentario acotó que, de ser el caso, “recomendarán que se siga con la secuencia de las investigaciones para posibles acusaciones constitucionales o penales”.

“Si se aprueba en el pleno hay dos caminos, se remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales (en el caso de Juan Silva y Pedro Castillo) y la otra vía es remitir al Ministerio Público para posibles responsabilidades penales, les daremos más elementos de convicción de las investigaciones preliminares”, finalizó.

Esta es la citación al presidente Castillo:

(Citación a Castillo)





¿Sobre qué temas respondería Castillo si asiste a citación?

Castillo tendrá que declarar sobre las vinculaciones que tendría con las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Además de ello, el presidente tendrá que responder sobre la presunta injerencia en los ascensos irregulares en la Fuerzas Armadas y las acciones que se tomaron, luego de que se hallaron $20 mil en la oficina del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

Caso Sarratea

Asimismo, Pedro Castillo será consultado por la supuesta participación de sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo en la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Para responder todas estas interrogantes, se le dio la opción de escoger si prefiere declarar en las instalaciones del Congreso o, si lo requiere, que los miembros de este grupo de trabajo parlamentario se acerquen a tomar su declaración en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, el último miércoles 15 de junio, el congresista Ventura anunció que la comisión decidió variar la calidad del máximo mandatario de testigo a investigado en relación al caso que investigan por la reuniones en Sarratea.