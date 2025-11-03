Un fuerte resguardo policial se ha desplegado en los alrededores de la residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en el lugar.
Según imágenes difundidas por Canal N, varios agentes y motocicletas de la Policía Nacional permanecen apostados en el frontis de la sede diplomática, que permanece cerrada desde aproximadamente las 4 p.m.
MIRA: Congresistas condenan asilo de Betssy Chávez: “Es un acto de cobardía y una afrenta al país”
Hasta el momento, no se ha registrado la presencia de allegados a la exjefa del Gabinete. La medida de seguridad se da luego de que el canciller Hugo de Zela informara en conferencia de prensa que Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, se encuentra bajo asilo en la embajada mexicana.
“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró De Zela.
El canciller calificó el hecho como “un acto inamistoso” y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México. No obstante, aclaró que la medida no afecta las relaciones consulares entre ambos países.
“Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares y mexicanas en nuestro país”, precisó.
