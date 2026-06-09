El secretario general de Juntos por el Perú y virtual diputado, Ernesto Zunini, informó que su partido dio marcha atrás en su intención de denunciar al excandidato presidencial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) por presunta difamación.

“Hemos decidido no concretarla porque insistimos en este ánimo de mantenernos dialogantes. No es un cálculo, sino es lo que el país quiere. Ya hay bastante polarización”, dijo en diálogo con el programa “Que no se te olvide”.

Nieto señaló días antes de la segunda vuelta, en una entrevista con el podcast “Brutalidad Política”, que una de las razones por las que decidió promover el voto viciado y rechazar un acercamiento con el candidato presidencial Roberto Sánchez fue la presencia de personas vinculadas al Movadef dentro de la coalición de Juntos por el Perú.

El sábado, horas antes del inicio de la segunda vuelta electoral, el exfiscal José Domingo Pérez, abogado del golpista Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP), amenazó al excandidato presidencial Jorge Nieto con demandarlo por difamación agravada. La conducta de Pérez fue avalada por Roberto Sánchez, quien no descartó la denuncia contra Nieto.

Zunini aseguró este martes: “Él [Nieto] se equivocó. Él mintió porque no es correcto que haya una bancada etnocacerista en Juntos por el Perú. No es cierto que nosotros seamos aliados del Movadef”.

Por otro lado, este martes en conferencia de prensa, el partido negó que el domingo 7 de junio haya celebrado una victoria electoral de Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), luego de que los conteos rápidos de Ipsos y Datum Internacional le otorgaran una ligera ventaja para la segunda vuelta.

Durante una conferencia realizada en el local partidario, el vocero político Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico de la agrupación, sostuvo que no hubo una celebración formal de un triunfo, sino una reacción “legítima” y “entusiasta” ante los resultados difundidos por las encuestadoras.

“La celebración fue legítima, popular y además entusiasta porque Ipsos dio los resultados de conteo rápido y eso es lo que se celebró. Y eso es lo que se expresó como un resultado muy favorable. No se celebró una supuesta victoria electoral formal. Tenemos las mismas caras, los mismos rostros y la misma actitud”, afirmó.

Cabe resaltar que el pasado domingo 7 de junio, Sánchez salió del penal de Barbadillo, donde visitó al vacado expresidente Pedro Castillo, para acudir al local del Partido Cívico Obras con el propósito de esperar el conteo rápido de Ipsos y Datum Internacional. En el lugar festejó el conteo de votos junto a sus simpatizantes e integrantes del equipo técnico, entre ellos el exfiscal José Domingo Pérez.

Resultados electorales

En la conferencia de este martes también estuvieron presentes Ernesto Zunini, secretario general del partido; y Roy Mendoza, vocero legal. Todos exhortaron a la ciudadanía a confiar en la “solidez” de los conteos rápidos e invocaron a defender “el voto popular”.

“Confiamos en lo que técnicamente muestra solidez toda vez que también los antecedentes históricos que tenemos por parte de Ipsos y Datum, el conteo rápido basado en estadística que no es una hipótesis, sino una disciplina estadística, es lo más sólido que tenemos hoy en día. Y ambos estudios han dado como ganador al candidato Roberto Sánchez de JP”, dijo Zunini.

Luego agregó: “Hacemos la exhortación al pueblo peruano a confiar en la solidez de estos estudios, en la institucionalidad democrática, a defender el voto popular”. Sin embargo, la invocación concluyó —una vez más— con una promesa de respeto a los resultados oficiales. “Vamos a respetar el resultado del proceso electoral”, señaló. Segundos después, añadió: “Estamos aguardando el fin de la contabilidad”.

Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico; Ernesto Zunini, secretario general del partido; y Roy Mendoza, vocero legal. Fotos: Cesar Campos/ @photo.gec

Por la tarde, el partido convocó a un mitin para las 5:00 p. m. frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Hagamos respetar la victoria del pueblo. Denunciemos las maniobras contra el pueblo y la democracia”, señalaba el volante de convocatoria.

Solicitud

Los voceros indicaron que cursarán oficios a la Defensoría del Pueblo, al JNE y a Transparencia con el propósito de que aclaren o expliquen las razones técnicas por las que Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, indicó en Latina que “en la mayoría de los escenarios gana Fujimori”.

Zunini explicó que “el conteo se ha publicado sobre la base de una muestra de actas reales, de cosas decididas en las urnas y que cualquier cosa que altere esas comunicaciones debe tener rigor técnico”.

Agregó que no se deberían realizar anuncios o comunicaciones que “no se ajusten al estudio que se ha realizado por lo que estaría incurriendo [en contra] de la normativa del JNE”.

“Respecto del margen de error es propio del estudio sólido, que ha cumplido con una metodología y con un procedimiento establecido. Nosotros defendemos ese estudio. Evidentemente tenemos una ficha e informe que da cuenta que ha sido prolijo en su tratamiento en el recojo de la data. Lo que nosotros revisamos es que hayan comentarios posteriores que no tengan esa prolijidad”, manifestó en otro momento.

A su turno, Roy Mendoza indicó que anteriormente el voto en el extranjero favorecía a Fuerza Popular, pero consideró que en esta elección también se inclina hacia JP.

“Esperamos que la distancia se incremente favorablemente a JP porque todavía hay 473 actas por contabilizar a nivel nacional. Y que la ONPE está a la espera de la recepción de las actas, de tal forma que cuando las actas lleguen a la contabilización y sean introducidas en el sistema, vamos a ver que se va a incrementar la distancia favorablemente a nuestros intereses”, manifestó.

Luego agregó: “Somos conscientes que en el extranjero la votación siempre ha sido favorable para Fuerza Popular, con la diferencia que en estas elecciones el comportamiento del elector extranjero también ha sido favorable para nosotros. Es decir, no vamos a ganar ahí pero hemos podido contener (los votos)”.

Asimismo, sostuvo que la carta que entregarán a la Defensoría del Pueblo, al JNE y a otras instituciones es “para que estén alerta así como nosotros en la defensa del voto. Esas son las acciones que estamos tomando frente a los medios y queremos dejarlo claro: Que lo cierto en un proceso electoral hasta la fecha es el conteo rápido. Un conteo rápido que tiene sustento histórico, que tiene antecedentes”.

Cabe indicar que el domingo 7 de junio, Sánchez se pronunció tras la difusión del conteo rápido, el cual arrojó un empate técnico. En aquella oportunidad afirmó que respetaría los resultados oficiales del proceso electoral.

“Hay que acabar con el proceso de escrutinio, el conteo como corresponde. Yo creo en el reconocimiento al sentido del voto. Eso empieza ahora. Ha habido una postura inicial de un flash electoral. Ahora un conteo rápido y, por supuesto, el procedimiento oficial del conteo lo está haciendo ONPE. Aguardaremos en esos estándares también el derecho nuestro a nuestros personeros”, dijo.