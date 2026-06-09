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Resumen

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El secretario general de Juntos por el Perú y virtual diputado, Ernesto Zunini, informó que su partido dio marcha atrás en su intención de denunciar al excandidato presidencial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) por presunta difamación.

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