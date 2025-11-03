La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso solicitó al presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, que se priorice en el próximo Pleno la acusación constitucional presentada contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino.

En un comunicado emitido este lunes, la presidencia del grupo de trabajo recordó que el 22 de marzo de 2023 el Congreso “cumplió con levantar el antejuicio político de la expresidenta del Consejo de Ministros (...) y suspenderla del ejercicio del cargo de congresista de la República en tanto dure el proceso penal”, en el marco de la Denuncia Constitucional 328 por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Asimismo, señaló que sigue pendiente de debate y votación en el Pleno la Denuncia Constitucional 351. Esta fue presentada el 29 de septiembre de 2025 y acusa a Betssy Chávez de cometer infracciones constitucionales por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó un golpe de Estado.

En dicho informe se recomienda inhabilitarla para ejercer cargos públicos por diez años.

“La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha solicitado al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, que priorice agendar en el próximo Pleno la acusación constitucional de la DC 351 por la gravedad y urgencia de la materia para la defensa de la institucionalidad democrática”, señala el pronunciamiento difundido este 3 de noviembre.

El pronunciamiento se produce en medio de la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre el Perú y México, anunciada por el canciller Hugo de Zela, luego de confirmarse que Betssy Chávez fue asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró el canciller.