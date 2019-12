Te presentamos la información más relevante y destacada de este 2019, con enlaces a las noticias directas. El resumen basado en las páginas vistas y el tiempo promedio de lectura de nuestros lectores, en un año marcado por una crisis política que terminó con la disolución del Congreso. Precisamente este hecho inicio el hilo de la madeja política de este artículo.

Bienvenido a tu guía política 2019, según las preferencias de los lectores de El Comercio.

1. La disolución del Congreso

º Tras una intensa jornada, el mandatario Martín Vizcarra decidió anunciar, el pasado 30 de setiembre, la disolución del Congreso al considerar que la cuestión de confianza, solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar, fue rechazada. El jefe del Estado recordó en un mensaje a la Nación que su gestión presentó la tercera cuestión de confianza desde que él es presidente, pero que los incidentes ocurridos en el Legislativo “subrayan la desvergüenza de la mayoría parlamentaria, trabajando para blindar a los suyos”.

2. El bloqueo a Salvador del Solar

º Esta historia se llevó a cabo horas antes del anuncio sobre la disolución del Parlamento. Una serie de forcejeos en una de las puertas laterales de ingreso al hemiciclo llamaron la atención de todo el pleno. Era el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien intentaba ingresar para presentar su cuestión de confianza sobre el proyecto de ley del Ejecutivo para cambiar los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El bloque que impidió el ingreso del primer ministro no solo estaba conformado por miembros de seguridad del Parlamento, sino también por legisladores de hasta tres bancadas.

3. La cuestión de confianza, el origen

º Esta noticia se convirtió en el minuto a minuto de lo que sucedería a lo largo de la extensa jornada del 30 de setiembre. Todo empezó con el anuncio del Congreso -de la mayoría, en realidad- sobre que llevarían a cabo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional antes de recibir a Salvador del Solar, quien presentaría la cuestión de confianza. Al final, el entonces primer ministro logró ingresar a trompicones -véase la nota número 2- y el hemiciclo se convirtió en la última cena política de Salvador del Solar en el hemiciclo. Por cierto, al jornada acabó con las Fuerza Armadas y la Policía Nacional del Perú reconociendo a Martín Vizcarra como jefe supremo tras disolución del Congreso

4. Keiko Fujimori en libertad

º El pleno del Tribunal Constitucional acordó, por mayoría, declarar fundado el recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori y, en consecuencia, anuló la prisión preventiva que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular, en el marco del Caso Odebrecht. La lideresa fujimorista ahora se encuentra en una pausa política mientras que espera por la audiencia que afronta por el nuevo pedido de prisión preventiva en su contra elaborado por la Fiscalía de la Nación.

5. La crítica a Mercedes Araoz

º En una entrevista que brindó a El Comercio, el presidente Martín Vizcarra respondió y discrepó de las acciones políticas y legales que tomó la vicepresidenta Mercedes Araoz tras la disolución del Congreso. “Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Araoz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir “he juramentado, pero era de mentiritas”…”, afirmó el jefe de Estado. Araoz, el mismo día de la disolución, realizó el acto simbólico de juramentar ante el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea.

6. Los escenarios tras la disolución

º Esta historia -acompañada de una infografía- explicaba los pasos a seguir tras una disolución, según la propia Constitución. Especificaba, por ejemplo, que en el artículo 134 de la Constitución se estipula que el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. “Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”, se lee en la Carta Magna. La Comisión Permanente del Congreso entra en sesión y es la única que puede quedarse en funciones.

7. La respuesta de Mercedes Araoz

º Si llegaste a este punto es probable que hayas seguido el hilo de esta madeja y sepas que en el punto 5, la nota más leída era la crítica del presidente Martin Vizcarra a la vicepresidenta Mercedes Araoz por participar en la juramentación simbólica que se realizó en el Congreso, el mismo 30 de setiembre. En esta historia, Mercedes Araoz cuenta los detalles -hasta ese momento no esclarecidos- sobre cómo se llevó a cabo el acto que la llevó a autoproclamarse presidenta de la República con el aval de un Parlamento ya disuelto. “Y les dije que no iba a firmar ningún documento, no iba a llamar a las FFAA, ni armar gabinete en la sombra ni nada por el estilo. Solo era un acto político”, diría tres días después Araoz a El Comercio.

8. Odebrecht en campañas congresales

º El Caso Odebrecht no podía ser ajeno a la preferencia de nuestros electores, menos aún cuando este fue el año de los ‘codinomes’, aquellos seudónimos utilizados por la empresa brasileña para ocultar la identidad de las personas a las que daba dinero. Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, en un interrogatorio en Curitiba, Brasil, habló de las identidades de los ‘codinomes’ ‘Sipán’, ‘Pastor Alemao’, ‘Campanha Regional’, ‘Oriente’, entre otros, que aparecen en los registros de la división de sobornos de la empresa. Los principales implicados fueron los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon.

9. Los chats de Héctor Becerril

º Volviendo al hilo de la madeja de la disolución -y ya casi por cerrarla- aparece Héctor Becerril, el más polémico de los excongresistas de Fuerza Popular. En unas conversaciones de WhatsApp entre integrantes del fujimorismo, Becerril pide a sus colegas que “aseguren” que los trabajadores de sus despachos congresales ─e incluso sus familiares─ participen en una marcha contra la disolución del Parlamento.

10. Rosa Bartra no tiene quién le responda

º Esta nota -al igual que la del punto 5- también derivó de la entrevista que concedió Martín Vizcarra a El Comercio, días después de la disolución del Congreso. “Después de la forma que ha actuado la señora Rosa Bartra, no merece que se le responda nada. Estamos en esta situación porque ella archivó el proyecto de adelanto de elecciones. Imagínese. Y luego ha pedido adelanto de elecciones. Mire la inconsciencia de algunas personas cuando ejercen cargos de autoridad”, dijo el jefe de Estado cuando se le consultó por las declaraciones de la excongresista de Fuerza Popular -y hoy candidata de Solidaridad Nacional- quien llamó a su gobierno “comunismo vizcarrista”.

Bonus track

► En el puesto 11, entre las preferencias de nuestros lectores, aparece un informe sobre el actual proceso electoral. Se trata de la última encuesta El Comercio-Ipsos donde se revela que el 51% aún no define su voto. La encuesta refleja el frío tenor de la campaña congresal: ningún partido se ha movido más de tres puntos desde octubre. Esta nota fue publicada el 15 de diciembre pasado.