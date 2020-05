El Gabinete Ministerial, liderado por Vicente Zeballos, se presentará mañana ante el pleno del Congreso para exponer en primer lugar sobre los actos del Ejecutivo durante el interregno y luego pasará a definir la política general del gobierno de cara a los próximos meses (que incluye el escenario post estado de emergencia por el coronavirus).

Solamente las bancadas de Unión por el Perú (UPP) y Frente Amplio han adelantado que no darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial, mientras que Somos Perú y Podemos Perú han dejado entender que apoyarán al Ejecutivo. El resto de fuerzas ha indicado que antes de definir una posición quieren escuchar al primer ministro. ¿Pero cuáles son los temas que, a juicio de los congresistas, debe priorizar Zeballos en el hemiciclo?

El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich, consideró que el presidente del Consejo de Ministros debe centrar su exposición, respecto a la política de gobierno (artículo 130 de la Constitución), en dos puntos: la salud pública y las medidas que está adoptado el Ejecutivo para luchar contra la corrupción.

“Es difícil dictarle la plana al primer ministro, pero creo que la salud y la corrupción deben estar presentes de todas maneras en su discurso. Me gustaría escuchar cómo se está combatiendo a la corrupción, sobre todo en las regiones, qué tipo de coordinaciones hay con el Ministerio Público y la contraloría. Es el colmo que en plena pandemia tengamos robos”, remarcó a El Comercio.

Guibovich subrayó que su bancada aún no tiene definida una posición sobre si brindará o no la confianza al equipo ministerial.

“Si tuviésemos definida ya una posición, no tendría ningún sentido ir [al pleno] a escuchar […] Hay bancadas que ya se han pronunciado en contra, como la de UPP, para mí eso no tiene sentido”, agregó.

El presidente del Consejo de Ministros se presentó el último viernes en el Congreso para sustentar el pedido de facultades sobre temas penales y penitenciarios (Foto: GEC)

La congresista Carmen Omonte (Alianza para el Progreso) afirmó que Zeballos debe sustentar el sentido de urgencia que tuvieron “cada uno de los decretos emitidos durante el interregno”, sobre todo los relacionados a la economía.

“Por otro lado, es importante que bajo el amparo del artículo 130 [de la Carta Magna] dé explicaciones sobre todos los actos del gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus. Por ejemplo, queremos saber cuáles sobre las propuestas de la reactivación económica, las fases tras la cuarentena. Y qué sucede con el bono universal” , manifestó en comunicación con este Diario.

La exministra de la Mujer precisó que APP tampoco ha tomado una posición, al día de hoy, sobre si dará o no el voto de confianza.

“Necesitamos claridad sobre la seguridad”

El vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, dijo que, además, de la salud pública y la economía, el Gabinete Ministerial debe explicar qué pasará con la seguridad ciudadana, una vez que se levante el estado de emergencia.

“Necesitamos tener claridad sobre qué va a pasar con la seguridad ciudadana, este es un problema que se va a venir ya, si es que ya no estamos entrando en el pico más grande de inseguridad. Esta semana se ha dado la sensación de que casi todo se reanuda, una gran cantidad de población saldrá literalmente con hambre a las calles, eso es peligroso”, expresó.

Otro tema que, de acuerdo a Espinoza, Zeballos debe incluir en su discurso es una política para la generación de empleo, enfocada en aquellos informales que se han visto afectados por la pandemia.

El congresista de Somos Perú evitó decir si su bancada dará el voto de confianza, pero indicó que “a estas alturas no sería un buen mensaje no otorgarlo”. “Darle la confianza al Gabinete no significa que estén haciendo bien las cosas, hacer cambios a estas alturas [de la pandemia] sería un gravísimo error”. Nosotros creemos que el Ejecutivo puede aprender de sus errores, esperamos que las cosas mejoren”, añadió.

La portavoz alterna de Podemos Perú, Cecilia García, sostuvo que el Gabinete Ministerial tiene que explicar por qué se ha centrado la estrategia frente al coronavirus en las pruebas rápidas.

“En mi bancada se han infectado seis de once congresistas, cuatro de ellos se había sacado en tres o cuatro oportunidades las pruebas rápidas, que dieron negativo. Las pruebas rápidas han sido una mala compra. Cada día que pasa estamos perdiendo la batalla contra el COVID-19, eso nos gustaría escuchar. No queremos más lindas palabras, de discursos lindos está hecho el país”, remarcó a El Comercio.

Durante la sesión de la Junta de Portavoces, del 31 de marzo, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) se retiró la mascarilla para exponer su posición a favor del retiro del 25% de los fondos de las AFP. (Foto: Congreso)

Por medio de su cuenta de Twitter, el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, señaló que, a pesar de los errores del Ejecutivo, “sería suicida negarle la confianza” a Zeballos “en plena guerra contra el coronavirus”. “Es tiempo de sumar, no de restar o de dividir” , complementó.

“La educación nos preocupa”

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, opinó que el Gabinete Ministerial debe enfocarse en explicar la reactivación de la economía, el fortalecimiento del sistema de salud y la política educativa.

“No digo que los demás temas no sean importantes, pero la reactivación económica será urgente, es necesario tener claro cuál es el norte del gobierno en esta materia a propósito de la coyuntura en la que vivimos, el tema de salud ni te digo”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Columbus refirió que al partido naranja le “preocupa” la educación de los niños que están en edad escolar, “más aún si están en colegios públicos”. “Este tema de Aprendo en Casa no está ayudando, hay material que parece que no ha sido revisado antes de realizar los videos, yo he encontrado un par de errores en una clase”.

Desde el Frente Amplio, su vocero, Lenin Checco, dijo que espera que el Ejecutivo explique por qué “ha flexibilizado algunos derechos laborales”, a través de los decretos de urgencia N°014 y N°016.

“Y con respecto a estos meses de la pandemia debe explicarnos cuál es la política pública de protección al ciudadano ante el COVID-19. ¿Cuál es el plan? ¿El soporte económico? ¿Por qué los bonos no llegan a la gran mayoría de la población? ¿Por qué han abandonado a la agricultura y a los trabajadores independientes?” , refirió.

Checco opinó que su bancada no debe darle el voto de confianza a Zeballos, porque afirmó que el sistema de salud “ha colapsado”.

El congresista Gino Costa (Partido Morado), en breve comunicación con este Diario, consideró que el Gabinete debe centrar su discurso en tres ejes: explicar las acciones del gobierno en el interregno, las medidas de la emergencia sanitaria y económica y, por último, la política general del gobierno.

El factor ‘Swing’

El congresista Edgar Alarcón (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización, declaró a El Comercio que uno de los temas que debe abordar el Gabinete- en especial la ministra de Cultura, Sonia Guillén- es la contratación del cantante criollo Ricardo Cisneros o “Richard Swing” como consultor del referido sector desde el 2018.

“La ministra puede aprovechar que mañana estará en el pleno para responder por esta contratación, nosotros estamos impulsando en paralelo una interpelación [contra Guillén y Zeballos por este asunto]”, expresó.

Cisneros registra un total de nueve pagos del Ministerio de Cultura por servicios brindados entre julio de 2018 y abril de 2020, por un total de S/175.400. (Foto: Facebook)

Alarcón señaló que si, durante la exposición no hay la aclaración correspondiente, UPP solicitar en las preguntas explicaciones al respecto.

Este Diario intentó comunicarse con la portavoz de la bancada del Frepap, María Teresa Céspedes, pero no respondió a nuestros mensajes.