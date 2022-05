La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro acudió ayer al penal Ancón I donde se encuentra recluido Zamir Villaverde, luego que este denunció amenazas contra su vida y realizó una serie de imputaciones contra el presidente Pedro Castillo.

El empresario cumple prisión preventiva por 24 meses, a raíz de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la construcción del puente Tarata, en la región San Martín.

La diligencia se efectuó luego de que, por la mañana, Villaverde aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que tenía la “predisposición de decir la verdad” ante el Ministerio Público y el Parlamento.

Tras esta declaración, Zecenarro acudió al penal.

Según Medalí Barrientos, abogada de Villaverde, la fiscal aún no tomó la declaración de Villaverde, pero sí realizó las coordinaciones para asegurar su protección.

“No ha declarado con la fiscal Zecenarro, la fiscal se hizo presente debido a las amenazas que ha recibido”, indicó a El Comercio.

Fuentes fiscales indicaron que la declaración del empresario se tomaría en las próximas horas.

Villaverde decidió contar su versión después de que la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la orden de prisión preventiva en su contra.

Por el Caso Puente Tarata, Villaverde es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en organización criminal.

Denuncia presidencial

En su declaración, inicialmente vía Zoom, Villaverde dijo ante la Comisión de Fiscalización –sin presentar ninguna prueba– que sabía cómo el presidente Pedro Castillo planificó junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ganar las elecciones de forma fraudulenta, en perjuicio de los candidatos Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

Asimismo, aseguró que recibió amenazas contra su vida y responsabilizó de estas al mandatario. “Vengo a hacer una denuncia pública, en mi calidad de empresario, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable a él de cualquier atentado contra mi vida”, sostuvo.

Posteriormente, la comisión que preside el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, se trasladó al penal a recoger la versión de Villaverde de manera presencial.

Al término de su segunda declaración –que duró cerca de tres horas–, Ventura informó que el empresario señaló al ministro de Justicia, Félix Chero. Este, según esa versión, habría enviado a un “emisario de apellido Gómez”, quien le habría entregado a Villaverde un número de teléfono a fin de coordinar su silencio.

Sobre el fraude, agregó que un grupo de personas se reunía en un departamento en Surco para coordinar el asunto.

La comisión acordó continuar con la declaración de Villaverde mañana.

Rechazan versión

En un pronunciamiento público, el JNE rechazó las afirmaciones de Villaverde y lo conminó a mostrar pruebas.

“El pleno del JNE reitera y recuerda a la ciudadanía que las elecciones generales 2021 contaron con la presencia de observadores nacionales e internacionales en ambas vueltas. Asimismo, que la fiscalía ha archivado denuncias por falsificación de firmas que fueron objetadas en la segunda vuelta”, indicó la institución en Twitter.

El JNE anunció que convocará un pleno ampliado del sistema electoral, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Por otro lado, el ministro Félix Chero también negó la versión de Villaverde.

“Niego categóricamente lo comentado por el congresista Héctor Ventura, quien refiere que el señor Zamir Villaverde ha declarado que yo he enviado un emisario para entablar comunicación con él”, sostuvo.

Invocó al Ministerio Público a que inicie las investigaciones correspondientes para esclarecer las imputaciones en su contra.

Podría acogerse a delación premiada

El abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, dejó abierta la posibilidad de que el empresario pueda acogerse a la colaboración eficaz cuando declare ante la fiscal Karla Zecenarro.

“Él podría expresar eventualmente su intención de acogerse a algún tipo de delación premiada, pero previamente a eso tendríamos que coordinarlo y verificar que el señor Villaverde está en condiciones de hacerlo y, además, probar lo que dice”, dijo Rodríguez anoche en Willax TV.

Asimismo, refirió no tener mayor información respecto de la denuncia de fraude electoral. “Nunca me habló de cantidad de horas, audios o videos [...] No tengo conocimiento al detalle de la cantidad de información que tiene”, añadió.

Pedido

El pleno del JNE remitió un oficio al fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, pidiendo que se inicie una investigación sobre lo declarado por Villaverde.

Para el ente electoral, se trata de “imputaciones falsas que constituyen una denuncia calumniosa”.