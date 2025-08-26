La riqueza de la gastronomía peruana no solo se encuentra en sus platos más conocidos, sino también en la diversidad de cocinas regionales que expresan la identidad y el sabor de cada rincón del país. Desde la costa hasta la selva y la sierra, cada región aporta ingredientes, técnicas y tradiciones que enriquecen el panorama culinario nacional y, poco a poco, también el internacional.
Consciente de esa importancia, los Premios Somos 2025 reservaron seis categorías para destacar a los restaurantes que mantienen vivas estas tradiciones y que, en muchos casos, las reinventan para un público moderno.
Así, se reconoció tanto a los locales ubicados en sus regiones de origen como a aquellos que, desde Lima, traen a la capital un pedacito de esa variedad gastronómica. Los ganadores fueron elegidos mediante votación popular y este año consagraron a nombres que ya son referentes en sus respectivas regiones.
En Lima, El Rocoto se llevó el premio a mejor restaurante de comida regional, mientras que en San Martín el reconocimiento fue para La Patarashca, en Ica para Lagunilla Restaurante, en Lambayeque para Fiesta Lambayeque, en Arequipa para La Nueva Palomino y en Cusco para Chicha por Gastón Acurio.
Todos los nominados
Estos fueron todos los restaurantes regionales nominados en los Premios Somos 2025:
Mejor restaurante de comida regional en Lima:
- Don Fernando
- Fiesta Chiclayo gourmet
- El Aguajal
- El Rocoto
- El Tarwi
- Huancahuasi
- Huambra
- Mar y selva Cocina amazónica
- Pueblo Viejo Tradición chiclayana
- Santos
Mejor restaurante en Lambayeque:
- Caserío
- Chifa china
- Fiesta restaurante
- El Cántaro
- El Muelle de Pimentel
- El Rincón del pato
- La Picantería del mar
- Las alforjas de Monsefú
- Pacífico restaurante
- Vichayo Restobar
Mejor restaurante en Arequipa:
- 13 monjas
- Chicha por Gastón Acurio
- Claustro Trattoria
- Índigo
- La Benita de los claustros
- La nueva Palomino
- Mumis
- Restaurante Cirqa
- Victoria Picantería
- ZigZag
Mejor restaurante en Ica:
- 8 Cepas
- Chalana (Hotel Paracas a Luxury Collection)
- El Intipalka (Hotel Viñas Queirolo)
- IntiMar Paracas
- Lagunilla Restaurante
- La Olla de Juanita
- Punto Asado
- Restaurante Ballestas (H. Paracas a Luxury Collection)
- Tambo de Tacama
- Veranda restaurante (Aranwa Paracas)
Mejor restaurante en Cusco:
- Casa Cusqueña
- Casa Ichu
- Chicha por Gastón Acurio
- Cicciolina Restaurante
- Cusqueñísima picantería
- LIMO peruano nikkei
- Mauka, por Pía León (Palacio Nazarenas)
- Pachapapa
- Morena Peruvian Kitchen
- Oqre, por Jorge Muñoz (Monasterio)
Mejor restaurante en San Martín:
- Café D’ Mundo
- Café Plaza Tarapoto
- Castaña Pastelería y Panadería
- Chifa Cantón
- Chalet Venezia restaurante
- Don Betoo Trattoria
- El Rincón sureño
- La Patarashca Restaurante
- Mambo Tarapoto
- Suchiche Café y bar
Sobre los Premios Somos
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.
