La riqueza de la gastronomía peruana no solo se encuentra en sus platos más conocidos, sino también en la diversidad de cocinas regionales que expresan la identidad y el sabor de cada rincón del país. Desde la costa hasta la selva y la sierra, cada región aporta ingredientes, técnicas y tradiciones que enriquecen el panorama culinario nacional y, poco a poco, también el internacional.

Consciente de esa importancia, los Premios Somos 2025 reservaron seis categorías para destacar a los restaurantes que mantienen vivas estas tradiciones y que, en muchos casos, las reinventan para un público moderno.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Así, se reconoció tanto a los locales ubicados en sus regiones de origen como a aquellos que, desde Lima, traen a la capital un pedacito de esa variedad gastronómica. Los ganadores fueron elegidos mediante votación popular y este año consagraron a nombres que ya son referentes en sus respectivas regiones.

En Lima, El Rocoto se llevó el premio a mejor restaurante de comida regional, mientras que en San Martín el reconocimiento fue para La Patarashca, en Ica para Lagunilla Restaurante, en Lambayeque para Fiesta Lambayeque, en Arequipa para La Nueva Palomino y en Cusco para Chicha por Gastón Acurio.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes regionales nominados en los Premios Somos 2025:

Mejor restaurante de comida regional en Lima:

Don Fernando

Fiesta Chiclayo gourmet

El Aguajal

El Rocoto

El Tarwi

Huancahuasi

Huambra

Mar y selva Cocina amazónica

Pueblo Viejo Tradición chiclayana

Santos

Mejor restaurante en Lambayeque:

Caserío

Chifa china

Fiesta restaurante

El Cántaro

El Muelle de Pimentel

El Rincón del pato

La Picantería del mar

Las alforjas de Monsefú

Pacífico restaurante

Vichayo Restobar

Mejor restaurante en Arequipa:

13 monjas

Chicha por Gastón Acurio

Claustro Trattoria

Índigo

La Benita de los claustros

La nueva Palomino

Mumis

Restaurante Cirqa

Victoria Picantería

ZigZag

Mejor restaurante en Ica:

8 Cepas

Chalana (Hotel Paracas a Luxury Collection)

El Intipalka (Hotel Viñas Queirolo)

IntiMar Paracas

Lagunilla Restaurante

La Olla de Juanita

Punto Asado

Restaurante Ballestas (H. Paracas a Luxury Collection)

Tambo de Tacama

Veranda restaurante (Aranwa Paracas)

Mejor restaurante en Cusco:

Casa Cusqueña

Casa Ichu

Chicha por Gastón Acurio

Cicciolina Restaurante

Cusqueñísima picantería

LIMO peruano nikkei

Mauka, por Pía León (Palacio Nazarenas)

Pachapapa

Morena Peruvian Kitchen

Oqre, por Jorge Muñoz (Monasterio)

Mejor restaurante en San Martín:

Café D’ Mundo

Café Plaza Tarapoto

Castaña Pastelería y Panadería

Chifa Cantón

Chalet Venezia restaurante

Don Betoo Trattoria

El Rincón sureño

La Patarashca Restaurante

Mambo Tarapoto

Suchiche Café y bar

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.