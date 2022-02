Conforme a los criterios de Saber más

Preparar un helado es más sencillo de lo que piensas. Esta nueva receta de La Gastronauta es ideal para la temporada de verano y para compartir con tus seres queridos en cualquier momento del día.

Sigue los pasos:

Ingredientes:

4 unidades de maracuyá (si lo quieres más ácido, agrégale un par más)

1 lata de leche condensada

500 ml de crema de leche

Preparación:

Empezaremos pasando el contenido de 4 maracuyás por un colador para separar las pepitas del zumo. Reservamos el zumo y un poco de pepitas para la decoración. En el bol con el zumo de maracuyá, agregamos la leche condensada y mezclamos. Es importante no hacerlo directamente con la crema de leche para que no se corte. En un bol aparte, batimos la crema de leche hasta que esté ligeramente batida, no a punto chantilly, pero sí espesa. Agregar la crema de leche batida e integrar hasta que sea una mezcla homogénea. Poner en un molde apto para la congeladora con tapa. Congelar por mínimo 5 horas antes de servir.

