Con un toque ligero de burbujas y dulce, así es la sidra Calango, una bebida hecha a base de manzanas de Mala y Cañete que demuestra lo bondadoso y fértil de las tierras peruanas. Calango tiene dos de sidras, una de hecha de la famosa manzana delicia y otra hecha de manzana Israel, cada una le aporta un sabor distinto a esta bebida fermentada.

“Teníamos la idea de hacer alguna bebida alcohólica, pero que no sea cerveza, En el mercado no había muchas opciones y como yo había trabajado en una empresa de manzanas, conocía del tema, así que iniciamos”, comenta Christian Corzo, fundador y CEO de la marca.

La sidra es una bebida muy popular en España y Francia que en muchos casos es comparada con un Champagne por su proceso de elaboración. (Foto: Calango)

Corzo, quien es administrador de empresas egresado de la Universidad de Lima, vivió y trabajó en Estados Unidos, regresó al país con intensiones de hacer una bebida que sea capaz de conquistar los paladares más exigentes. Comenta que al inició fueron sus amigos de la empresa Barbarian, quienes los ayudaron a iniciar con este proceso. “Hicimos una noche de degustación de sidra y poco a poco, con mucha investigación, fuimos creciendo”, recuerda Corzo.

“Sabíamos nuestro mayor reto sería que la sidra fuera conocida. Sabíamos que nos iba a costar, así que trabajamos mucho con degustaciones para que la gente la fuera conociendo. Y desde inicio tenía buena aceptación. El paladar peruano disfruta de lo dulce, y nuestra sida es dulce gracias a las manzanas que utilizamos, que son naturalmente dulces y no tan ácidas”, comenta.

Christian Corzo, CEO de Calango. (Foto: Calango)

Cono anécdota narra que él y sus socios probaron todas las sidras que habían, e hicieron “tecnología inversa”, es decir, intentaban descubrir cómo estaban hechas y cuál seria la que más pegaría en el mercado peruano conociendo que se disfruta más del dulce que lo agrio. ”Las sidras inglesa y francesa son bastante fuertes y secas, por el paladar que ellos tienen. La sidra americana es la más parecida a la nuestra”, comenta.

El camino

El 2022 fue un año de cambios y proyectos para Calango. Según narra Corzo, fue a mediados de este año que decidieron meterle más fuerza e implementar su primera planta, ya que antes compartían espacios con otra marca de bebidas peruana. Empezaron a tener más equipo, y una planta propia. “Hemos cuadriplicado el volumen de producción”, añade.

Según cuenta Corzo, durante su investigación para el crecimiento de Calango, encontraron que “el 80% de las manzanas que consumimos en Perú son importadas”. “La mayoría viene de Chile. Queríamos hacer algo que sea 100% peruano, por eso que desarrollamos sidras con manzanas netamente peruanas, y no imitamos a sidras de otros países. No imitamos a la española, o de otro lado, buscamos que producto no se parezca, sino que sea una sidra que sea única por usar manzana peruana”, añade.

Sidra peruana Calango. (Foto: Calango)

Recuerda que empezaron con manzana delicia, del valle de Mala, y luego sacaron una versión con manzana Israel. “La sidra con manzana delicia es más dulce, con la manzana Israel es más seca. También hemos hecho una mezcla de ambas, pero esa solo se vende en los restaurantes del chef Virgilio Martinez”, complementa.

Corzo relata que para la preparación de su sidra, se realiza una cuidadosa recolección de las manzanas, luego se muele y una vez molida se prensa. El jugo va a un fermentador que tiene levaduras especialmente para generar sidra, en donde reposa un tiempo hasta convertirse en sidra.

Calango, la sidra artesanal premium peruana elaborada con manzanas de Mala y Cañete, que con mucho esfuerzo y dedicación ha logrado superar los 6 mil litros anuales. (Foto: Calango)

“Lo bueno es que nuestras manzanas son super dulces. Es más, al inicio le agregaba más azúcar porque seguía la receta de Estados Unidos, pero luego me di cuenta que no era necesario”, comenta.

Maridaje

Christian agrega que Calango Delicia va muy bien como maridaje, desde quesos hasta ensaladas, pizzas, pastas y postres con chocolate altos en cacao y bombones. Y la sidra, elaborada con manzana Israel, al ser más cítrica, va mejor con vegetales grillados, frutos secos y con postres que no sean de chocolate ser más cítrica. Con ambas sidras se puede maridan varios tipos de cocinas y postres.

La Sidra Calango nace hace 5 años, de la necesidad de ofrecer una bebida alcohólica diferente. (Foto: Calango)

Receta con sidra

Calango comparte una receta muy fácil de hacer para utilizar la sidra en un coctel:

Calango Sbagliato

Cristalería: Old Fashioned

Ingredientes:

30 ml Campari

30 ml Vermouth Rosso Cinzano 1757

45 ml Sidra Calango Roja

Hielo

Calango Sbagliat, bebida hecha con sidra. (Foto: Calango)

Preparación:

Tipo: Directo

Verter los ingredientes directo en el vaso. Remover.

Calango Sbagliat, bebida hecha con sidra. (Foto: Calango)

Al detalle:

Puntos de venta:

Lima: Aldaba Café, La Sanahoria, Wingman, Flora y Fauna, Barra 55, La Mar, Central, Lila, Dalida, Beli & Co., Raíces, Punto Orgánico

Arequipa: 13 Monjas

Caraz: Paskana

Cajamarca: Casa Gourmet

Punta Hermosa: Gourmet 117, Casa Palma

Iquitos: Ecotienda

Trujillo: Creperia Amelie

Huaraz: Creperie Patrick

Cusco: Aulita, Organika

Apto para celiacos: sí

Apto para veganos: sí