Tras cinco años de espera, regresa el Craft Beer Sessions, un festival creado para los amantes de la cerveza artesanal. En este evento se reunirán 10 de las mejores cervecerías peruanas para ofrecer 20 estilos diferentes al público. Descubre todos los datos de esta fiesta aquí.

Este evento reunirá a importantes cervecerías peruanas, directo desde departamentos como Huaraz, Tacna, Arequipa, Cusco y, por supuesto, Lima. Uno de los atractivos principales es la amplia variedad de estilos de cervezas, que van desde opciones clásicas hasta versiones innovadoras, como las fruit beers.

/ Craft Beer Sessions

Entre las marcas convocadas encontramos a: 7 Vidas (Tacna), Llaqta Brewing (Arequipa), Melkim (Arequipa), Cervecería del Valle Sagrado (Cuzco) y Cervecería Sierra Andina (Huaraz). Las cervecerías de Lima son: Almirante Brewing, Cervecería Zátara, Red Cervecera, Trium Craft Beer y Mr Yeast.

En este festival también se ofrecerá una propuesta gastronómica variada. Así, encontraremos pizzas al estilo italiano de Ragazzi, parrilla, ahumados y salteados de SMOKE, hamburguesas criollas y fries de Lima Sabrosa y una barra cevichera llamada Legado 36.

/ Alvaro Balcazar

El evento incluirá, como de costumbre, un escenario donde la música no faltará, con las presentaciones de propuestas como Cecimonster vs Donka, Barrio Calavera y DJ Make It Funky. También contarán con una feria de vinilos.

Craft Beer Sessions es un evento para los amantes de la cerveza artesanal, pero también para los curiosos que buscan conocer un poco más de la propuesta nacional, muy variada e interesante.