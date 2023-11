El Perú es uno de los países que más se consume panetón. Según un estudio de Taste Tomorrow publicado en el 2022, ocho de cada 10 peruanos comienzan a comer panetón entre los meses de octubre y diciembre de cada año. Además, el consumo en el Perú de este pan dulce llega a 34,000 toneladas, mientras que en Italia, país de origen, el consumo es de 29,000 toneladas anuales. En esta nota te contamos cuántas calorías tiene y cuál es la mejor forma de acompañarlo.

Nota del autor: Esta nota busca ser un artículo informativo que brinde al lector información para tomar decisiones sobre el consumo del panetón, no reemplaza la visita al médico o nutricionista. Asimismo, si estás lidiando con algún trastorno de conducta alimentaria, sugerimos no continuar leyendo este contenido.

Las calorías en el panetón pueden variar según la marca y los ingredientes específicos utilizados en su elaboración.

Calorías del panetón

El panetón, también conocido como pan dulce o panettone, es un postre icónico de las festividades navideñas en muchos países del mundo. Gracias a su sabor único, esponjosidad y variedades se ha convertido en el postre favorito de muchos.

Si bien el panetón es delicioso, es un alimento alto en calorías, como muchos otros postres o panes dulces. Una tajada de panetón de entre 75g a 100g puede aportar entre 350 y 400 calorías, según indica el Instituto Nacional de Salud. Este aporte calórico proviene principalmente de los azúcares y grasas presentes en la receta.

El origen del panetón se remonta a Italia, específicamente a la ciudad de Milán.

La cantidad exacta de calorías dependerá de cada uno de los panetones, porque existen algún que no tienen frutas ni pasas, sino que contienen chocolate; otros tienen nutella o fugde en su interior; y otros son integrales; así que lo ideal será leer las etiquetas de los panetones para conocer su información nutricional. Revise cuántas calorías aporta por porción, y reconozca si una porción es una tajada de 75g o 100g.

Los especialistas, recomiendan disfrutarlo con moderación y equilibrar la ingesta calórica durante las festividades es clave para mantener un estilo de vida saludable.

El panetón es un elemento icónico de las festividades navideñas en muchas culturas alrededor del mundo.

¿Con qué acompañarlo?

Por supuesto, no importa si en diciembre hace calor en esta zona del hemisferio, el panetón va a acompañar con chocolate caliente. Se recomienda que este chocolate caliente no contenga azúcar o grasas adicionales. Disfrute del panetón con la bebida que más le guste, pero mejor si esta no contiene azúcar añadida.