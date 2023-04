La edición 2023 de “MasterChef Argentina” llegó a su gala número 13 y los 7 participantes que se destacaron en la semana se enfrentaron a un nuevo reto en el que dos de ellos apostaron por conocidos platos de la comida peruana, aunque los resultados no fueron los mejores.

Agustín Sampietro (ginecólogo) y Juan Francisco Moro (salvavidas) apostaron por un cebiche y un tiradito (este último servido con una versión de causa limeña) para el reto de la semana que consistió en cocinar platos inspirados en los 7 pecados capitales.

El show de cocina, conducido por Wanda Nara, comenzó su edición del 5 de abril con la presentación del reto. A cada uno de los concursantes se les entregó un sobre que contenía una tarjeta con uno de los pecados: lujuria, envidia, soberbia, gula, etc.

Luego de que se les asignara un pecado, a los participantes se les asignó un pescado de la siguiente manera:

Pez limón (para Aquiles)

Besugo (para Juan Ignacio)

Palometa (para Candelaria)

Bonito (para Agustín)

Chernia (para Antonio)

Lenguado (para Francisco)

Salmón blanco (para Rodrigo)

Cada uno de los concursantes debía utilizar el pescado asignado como ingrediente principal del plato que debía representar el pecado capital que les había tocado en el sobre.

De esta manera, Juan Francisco utilizó el lenguado para preparar un plato que representase la lujuria. Su plato se llamó “Lengua lujuriosa” y era un “tiradito de lenguado con puré de papas, pimiento amarillo, cilantro y salsa roja”. Damián Betular, uno de los jueces del show, le preguntó al participante si la base de papas era una causa peruana, a lo que el concursante respondió de manera afirmativa. “No me tomo ni el taxi para ir al restaurante (a comer este plato que has preparado), no salgo de casa. Está medio tibio el sabor”, dijo el juez.

Juan Francisco Moro, participante de "MasterChef Argentina 2023".

Un tiradito y una causa en "MasterChef Argentina 2023".

El criticado cebiche de “MasterChef Argentina 2023″

A Agustín Sampietro le tocó representar la pereza en un plato utilizando el bonito. El plato que presentó fue un cebiche, al que llamó “Isla bonita”. Según explicó luego a los jurados le pareció que este plato podía representar la pereza porque lleva pocos ingredientes y es un bocado que suele pedir por delivery para ver series un fin de semana.

La versión del cebiche de Agustín llevaba una leche de tigre con wasabi, además del clásico camote le añadió maní y los choclos los presentó asados.

La leche de tigre de su plato llamó la atención al ojo de los jurados por su particular color morado. “El cebiche de Barney parece. ¿Por qué es color violeta?”, preguntó Damián. El participante dijo que se debía a la cebolla morada.

“Más que pereza, (tu plato) es impericia”, dijo Germán Martitegui, otro de los integrantes del jurado, tras probar el cebiche de Agustín. “Esta sin gusto, sin nada. Allí hay pereza”, continuó el evaluador.

Agustín, concursante de "MasterChef Argentina 2023".

El cebiche presentado en "MasterChef Argentina 2023".

Tras las presentaciones de los platos, llegó el momento de elegir a los mejores y peores de la noche.

El cebiche casi lo lleva a la eliminación

Los dos mejores de la noche fueron Antonio (quien se llevó una medalla de plata) y Rodrigo (medalla dorada).

Rodrigo y Antonio, los mejores de la noche.

El peor de la noche se llevaría el “delantal negro”, símbolo de que pasaría de manera inmediata a la gala de eliminación del domingo.

Los denominados como “los peores platos” de la gala fueron el cebiche de Agustín y el plato de Candelaria, quien a pesar de haber llamado positivamente la atención al inicio de la competencia no pudo concretar su idea de fish and chips con el pecado palometa.

Al haber sido la que más decepcionó al jurado, Candelaria recibió el delantal negro y Agustín se salvó y continúa en competencia.

Puedes ver el programa completo aquí.