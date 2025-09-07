Perú ya está en la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos, y logró su clasificación con una cifra de votos récord, según destacó en su más reciente video el creador de contenidos español.

Al promediar el mediodía del domingo 7 de septiembre, Ibai Llanos anunció el conteo de votos del versus entre los desayunos peruanos y chilenos en el marco de la semifinal del torneo gastronómico que inició a mediados de agosto.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Como es sabido, este torneo ha tenido especial impacto en países de América del Sur, donde la iniciativa de Ibai Llanos ha registrado la mayor cantidad de votos y reproducciones de video: consultar esta nota.

De esta manera, el Perú vs. Chile no fue la excepción y registró un impresionante total de 28.424.000 millones de votos.

“Este enfrentamiento ha tenido un récor de votos y, de hecho, Chile ha superado a Ecuador”, dijo Ibai Llanos en relación al Perú vs. Ecuador, que tenía el récord anterior en el Mundial de desayunos.

Resultados del Perú vs. Chile

El 7 de septiembre, Ibai Llanos anunció el cierre del conteo de votos de la semifinal entre Perú vs. Chile en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos. Estos fueron los resultados.

País Platos y bebida elegidos Número de votos Perú Pan con chicharrón

Tamales

Café pasado 9.837.000 de votos Chile Marraqueta con palta

Sopaipilla con pebre

Té 7.837.000 de votos

¿A qué país enfrentaría Perú en la final?

La otra ronda en la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos la disputaron Venezuela contra Bolivia. Este versus fue muy reñido. Venezuela logró clasificar con 5.531.000 de votos. Bolivia cerró con un total de 5.219.000 de votos.

¿Cómo votar por Perú?

Para apoyar al Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, deberás:

Ingresa a la cuenta de TikTok de Ibai Llanos en este enlace.

Busca el post del Perú vs. Venezuela (a partir del lunes 8 de septiembre).

Darle ‘like’ al comentario de Ibai Llanos que dice Perú. Asegúrate que tenga el check azul que verifica que se trata de su cuenta oficial.