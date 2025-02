Los Premios Oscar son, sin duda, una de las premiaciones más importantes del año para los cinéfilos. Son muchas las estrellas como actores, actrices y directores los que se dan lugar en el Teatro Dolby para reconocer a los mejores exponentes del cine en el año.

En medio de esta celebración la gastronomía no es ajena, ya que existe todo un buffet que se servirá a los asistentes a la gala y este año el chef asutriaco Wolfgang Puck será quien se volverá a encargar de dirigir la cocina, pues ha sido quien lleva la batuta por 30 años. Además, su socio, Eric Klein lo ayudará a crear el menú y los pasteleros Kamel Guechida y Garry Larduinat serán los encargados de los postres.

Salmón ahumado con la forma de las estatuillas del Oscar, un clásico de Wolfgang Puck en la celebración post premios. / Wolfgang Puck

¿Qué se servirá en el menú de los Oscar este 2025?

El chef Puck comentó en una entrevista reciente en el programa “Good Morning America” que el equipo de catering servirá canapés hechos con matzá de salmón ahumado, hamburguesas con queso wagyu enminiatura, tostadas de coliflor y tartar de atún de Spago y una selección de pizzas de Puck, como la de pollo a la barbacoa y margarita de cuatro quesos.

Por otro lado, se servirán los famosos pasteles de pollo con trufa, macarrones con queso, “bougie tots” cubiertos con caviar, pasta agnolotti de guisantes, lechuga con bacalao y miso y camarones con palomitas de maíz.

En cuanto a la pastelería se servirán barras tropicales “Kit Kat” hechas con maracuyá y chocolate negro, macarons marmolados de melocotón y flor de saúco y tarta de profiteroles de fresa y vainilla, además de las clásicas galletas Oscars, que tienen el logotipo de los Oscar estampados en galletas stollen.

El chef austriaco Wolfgang Puck cocinando carne en la previa de la 96° edición de los Premios de la Academia (Foto: AFP) / VALERIE MACON

¿Qué tomarán las estrellas de los Oscar 2025?

La marca de tequila Don Julio volverá a decir presente en la ceremonia de los Oscar de la mano del mixólogo Charles Joly, quien colaborará con el equipo del bar Handshake Speakeasy de la Ciudad de México. La selección de cócteles de este año incluyen The Class Act, elaborado con Tequila Don Julio 1942, The Clear Winner, que incluye Tequila Don Julio Reposado, y The Thespian, una alternativa sin alcohol.

Los vinos que se servirán provendrán de Clarendelle y Domaine Clarence Dillon, mientras que Champagne Lallier hará su debut en los Oscar como el champán oficial del Governors Ball.

Bartender Charles Joly de EE.UU. ganó el World Class 2014