Perú se ha metido en la lista de las zonas donde se encuentra mejor café a nivel mundial y esto se ha demostrado con el pasar de los años con su presencia en diferentes rankings.

En el último presentado por The World’s 100 Best Coffee Shops, se incluyeron cinco cafeterías peruanas en las que no solo se analizó el café que comparten con sus clientes, sino también la experiencia de los baristas, servicio al cliente, innovación, ambiente, sostenibilidad, calidad de comida y panadería y su consistencia en el mercado.

Además, son tres regiones en las que se encontraron estos exponentes: Lima, Arequipa y Cusco.

Estas son las cinco cafeterías que se metieron en la lista de las 100 mejores del mundo:

Puku Puku

Esta cafetería se ubicó en la posición número 20 de la lista. El café que utilizan es de diferentes zonas del Perú, desde Amazonas hasta Puno. Ellos mismos son quienes se encargan de tostar el café con su Tostaduría La Mar. Son 10 los locales en los que los puedes encontrar en diferentes zonas de Lima y Arequipa.

Three Monkeys Coffee

Esta cafetería de especialidad está ubicada en Cusco y se apoderó del número 22 del ranking de las 100 mejores cafeterías del mundo. No solo han sido premiados en esta oportunidad, pues en los “Premios Sprudge Design Awards” fueron elogiados por su “logro de diseño excepcional en cafetería / Instalación de tostado de café”.

Coffee Busters

Esta es una cafetería de especialidad ubicada en San Isidro, la cual inició sus operaciones en plena pandemia, llevando café de calidad a los hogares peruanos. Luego, iniciaron en el camino de la cafetería de especialidad y en el 2022 se llevaron su primer premio, obteniendo el tercer puesto en el Exprience - Cafetería de Especialidad. Ahora, este 2025, entraron en la lista de las mejores cafeterías del mundo en la posición número 59.

Origen Tostadores De Café

Origen empezó con sus operaciones en marzo del 2013, impulsando el trabajo directo con productores de diferentes regiones del Perú tratando de mantener el nivel y el valor del café en lo más alto. Cuenta con dos locales, en los cuales se puede encontrar diferentes métodos de extracción de café y una buena carta de panadería y pastelería para acompañar tu bebida. Se llevaron el puesto número 69 en el ranking de las mejores cafeterías.

Florencia y Fortunata

En esta cafetería de especialidad se busca visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo del café, tratando de reducir la brecha de género en el sector caficultor. Se autodenominan como una empresa social. Su forma de trabajo es con trato directo con agricultoras o comprar el café a una exportadora en origen, pero asegurándose de que la producción haya sido elaborada por mujeres. En el 2023 se llevaron el premio”Best Coffee Design SCA Athens”. Ahora, se llevaron el puesto 100 de la lista de este premio. Sus lotes de café son de diferentes zonas del Perú, especialmente de Cusco y Cajamarca. Su local está ubicado en Cusco.