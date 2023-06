La lista de los 50 Best, ubicó a Mayta en el puesto No. 47, de esta forma, uno de los restaurantes de Jaime Pesaque sigue posicionando a la comida peruana como una de las más importantes del mundo. Pero, si eres de los que aún no ha visitado el lugar, aquí te traemos todos los detalles.

“MAYTA, que significa “Tierra Noble” en Aymara, nació para dar una oda a nuestra tierra, es el restaurante insignia de Pesaque y es expresión personal contemporánea de la gastronomía peruana basada en sabores y preparaciones de la memoria e historia, pero llevadas a la modernidad”, se puede leer en el sitio web del restaurante.

Su carta se divide en entradas, fondos y postres. En entradas podemos encontrar Zapallos que es un Batido de zapallo, ají amarillo, semillas huacatay o una Tarta de cebollas, así también unos Langostinos Melcocha que enamoran a cualquier paladar.

Con ocho opciones de platos de fondo cuenta Mayta, dentro de los que destacan la Sartén de Pato, Magret ahumado, pierna confitada, foie gras grillado huevo frito de pato, arroz nir, cerveza y culantro, un platillo que es uno de los preferidos de los asiduos visitantes al lugar. Pero también está el arroz con camarones y el infaltable cuy.

Los postres también son de los más pedidos, una tarta de muña con helado de maracuya y chocolate blanco, debería ser una obligación si te animas a visitar el lugar. Pero siempre puedes probar Cacao o Amazónico.

MÁS DATOS ¿Dónde está? Dirección: Av. La Mar 1285