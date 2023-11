Alessandra Arce, creadora de contenido y cocinera, se unió a It Pizza para crear una carta vegana con los sabores innovadores. Hechas con solo insumos de origen vegetal, todas son pizzas napolitanas, de masa suave y elástica, con bordes ligeramente crujientes.

It Pizza

Esta pizzería peruana nació en el 2021, cuando un grupo de amigos se proponen traer al mercado una marca que brindara pizzas de calidad y buen sabor a los limeños. Alonso Gamboa, dueño y accionista, explica que casi empezó como un hobbie que adquirió durante la pandemia.

“Yo ya he tenido otros locales del mismo rubro, pero nunca una pizzería y siempre me encantó hacer pizzas, y me encantó hacer pan. Durante la pandemía, empecé a aprender hacer pan, y mediante prueba y error fui aprendiendo. Hice pan de masa madre durante toda la pandemia y el tema de la pizza me obsesionó un poco. Había mucho por explotar en Lima”, añade.

It Pizza ha sacado carta vegana en colaboración con Alessandra Arce.

Si bien Alonso empezó haciendo panes y pizzas con masa madre, cuando abren It deciden irse por la pizza napolitana, porque en ese momento en Lima solo había un solo establecimiento que la ofrecía, y al probar la masa, uno se puede dar cuenta que es totalmente distinta a una comercial.

Ellos ya contaban con opciones vegetarianas, explica Alonso, pero no tenían opciones totalmente hechas a base de plantas. “A través de las redes sociales y un amigo en común conocí a Alessandra Arce, y empezamos hacer pruebas para crear pizzas veganas y la verdad es que empezaron a salir muy bien”, añade.

Federico Trapani, jefe de cocina de It Pizza, llegó a Perú de Argentina hace algunos años y tiene más de 10 años de experiencia en cocina, su fuerte es la italiana. “A mí lo que me apasiona es la cocina italiana y ahí están las pizzas, por eso es que ahora decidí solo dedicarme a la comida italiana. Crecí comiendo y viendo comida italiana, por eso es que me gusta tanto”, recuerda.

Según relata hace más de tres años empezó con la preparación de pizzas, es lo que más disfruta y se ha capacitado en Accademia Pizza Doc para convertirse en un profesional Pizzaiolo, y así ofrecer a sus comensales una pizza de buen sabor y calidad.

Pizzas napolitanas veganas

En Lima, la oferta de pizzas veganas es reducida. Sin embargo, es un plato hecho con un pan plano que muchas personas aman, y tener un espacio en donde podamos encontrar sabores más allá de la marinara o margarita hechas por profesionales es un éxito.

Alessandra Arce, cocinera y creadora de contenido, ya ha trabajado con otras marcas cartas veganas o platillos veganos en lugares que no ofrecían opciones o casi no tenían platos totalmente hechos a base de plantas. En esta ocasión, trabajó de la mano con el equipo de cocina de It liderado por Federico Trapani y empezaron hacer pruebas para crear sabores que no existen en el mercado peruano.

“Hace unos meses, empecé hacer pizzas en casa, masas caseras, nada especial, hasta que tuve la oportunidad de conocer a los chicos de It Pizza y me contaron sobre la masa napolitana. No había tenía la oportunidad de probar una masa napolitana siendo vegana y me encantó cuando la probé en It Pizza. Se me ocurrió crear y ofrecer sabores veganos con carnes vegetales para que todos puedan disfrutar sin extrañar ningún sabor”, relata.

Por el momento cuenta con seis sabores, aunque se proponen hacer muchos más. Todos los sabores han sido cocreación entre Alessandra y Federico. “Yo lo ayudaba con las carnes vegetales, con cómo combinar algunos sabores y él se encarga de las bases desde cero. Yo me encargué de los sustitutos de carnes y queso”.

Sabores frescos

En cuanto a los sabores, encontrarán la Diavola, hecha con chorizo vegano, mozzarella vegana, pomodoro y con un toque ligeramente picante. Otra de las favoritas es la Stella Bianca, con crema de leche vegetal, mozzarella vegana ahumada, soya texturizada, pesto rosso y albahaca.

La Barbabietolla tiene como base de beterraga, mozzarella vegana, tomate confitado y viene con generosa arugula fresca, pecana tostada y chorizo vegano. Si te gusta el pesto, no debes dejar de probar la Pesto e tartufo, que está hecha de pesto de pecanas con mozzarella vegana, tomate confitado, cebolla caramelizada y acompañada con aceite trufado.

Finalmente, tenemos la Funghi, una de las favoritas de los comensales y del maestro pizzero Federico, contiene crema de leche vegetal, mozzarella vegana, shiitake l’aglio, porcon y chives.

