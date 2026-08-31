La innovación social puede comenzar con un celular, una comunidad, una lengua originaria o un problema que alguien decide mirar de frente y resolver. Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, programa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), reconoció en 2026 a diez jóvenes que impulsan iniciativas de tecnología, educación, inclusión y sostenibilidad para generar soluciones en distintas regiones del Perú.

“Son líderes que no se han quedado únicamente en la indignación frente a un problema, sino que han decidido pasar a la acción y construir soluciones con impacto desde sus propios territorios”, señala Javier García-Blásquez, coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS.

Los proyectos seleccionados este año provienen de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno y responden a desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión, el medio ambiente, la identidad cultural y el acceso a oportunidades. Esta edición también marca los 16 años de trayectoria del programa, que reconoce, visibiliza y acompaña a decenas de jóvenes que desarrollan iniciativas con impacto social y ambiental.

De un celular convertido en microscopio a oportunidades para miles de jóvenes

Entre las propuestas reconocidas se encuentra Hem.IA, iniciativa liderada por José Carlos Manchego, de Arequipa, que convierte un celular en un microscopio inteligente mediante inteligencia artificial y un adaptador de bajo costo. La herramienta busca apoyar la detección de anemia, malaria y enfermedad de Chagas en menos de cinco minutos y sin conexión a internet.

En Lima, STEM Futuras, de Carla Torre, acerca principalmente a mujeres jóvenes a carreras vinculadas con ciencia y tecnología mediante orientación, talleres y mentorías. Hasta ahora, la iniciativa ha impactado a más de 1,250 jóvenes en seis regiones. También desde la capital, Oportunidades con Impacto, impulsada por Jashira Meza, facilita el acceso a becas, voluntariados y programas de formación y ha alcanzado a más de 50.000 jóvenes.

“La innovación social no tiene un único rostro ni nace solamente en las grandes ciudades: surge allí donde una persona conoce profundamente un problema y decide hacerse cargo de él”, destaca García-Blásquez.

Soluciones que nacen desde los territorios

La diversidad de iniciativas también se refleja en las regiones. En Cusco, Cristopher Vargas, a través de Rimay Sonqoykiwan, desarrolla doblajes, adaptaciones y contenido audiovisual en quechua para acercar el idioma a nuevas generaciones. En la misma región, Fernando Peñaranda trabaja con jóvenes de comunidades campesinas quechuahablantes mediante deporte, acompañamiento socioemocional y fortalecimiento de la identidad cultural.

En Junín, Wiñaq, iniciativa de César Huaroto, acompaña a jóvenes de comunidades mineras de Yauli-La Oroya en aspectos académicos, personales y vocacionales. Mientras tanto, en Loreto, Ariana Dongo desarrolla con Ikua4Change una metodología basada en el juego para fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en niños de la Amazonía, e Ivo Almeida, con Cuadra Inclusiva, combina la recuperación de áreas verdes en Iquitos con contenidos de educación ambiental accesibles en Lengua de Señas Peruana.

“El país necesita conocer no solo sus problemas, sino también a las personas que están construyendo respuestas concretas”

Javier García-Blásquez, coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS

Innovación también para transformar espacios y comunidades

Las otras iniciativas seleccionadas muestran cómo las soluciones pueden partir de la educación ambiental y el trabajo comunitario. María Stephany Calisaya, con Paisajes Educativos: Semillas para mi Parque, transforma espacios públicos de Lima, Cusco y Amazonas en entornos de aprendizaje y cuidado para la niñez.

En Puno, Milagros Espinoza impulsa T’IKARY, una iniciativa que trabaja la siembra de agua y el cultivo de cushuro junto con estudiantes de colegios agropecuarios, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y enfrentar la anemia infantil.

Para García-Blásquez, dar visibilidad a estas iniciativas también puede contribuir a ampliar su impacto. El programa busca conectar a los jóvenes con formación, acompañamiento y redes que les permitan fortalecer sus proyectos y avanzar en su desarrollo.

Como parte de esta edición, los 10 ganadores recibirán acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social, además de oportunidades para fortalecer sus iniciativas y ampliar sus redes de colaboración.

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