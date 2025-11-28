Vacaciones familiares, celebrar Fin de Año o una escapada romántica: todo eso y más es posible en Aruba, la isla donde el sol brilla todo el año y que está a solo cuatro horas de vuelo desde Lima. En cada una de sus playas hay un plan ideal para cada tipo de viajero. No en vano es uno de los lugares preferidos de influencers y celebridades peruanas.

Si eres de los que prefieren viajar sin escalas, esta noticia te va a gustar: a partir del próximo año tendremos vuelos directos a diario desde nuestra capital. “Estamos muy emocionados porque LATAM Airlines tendrá vuelos diarios todas las semanas en la ruta Lima-Aruba desde abril 2026, que permitirá a los peruanos llegar a nuestra isla feliz en tan solo 4 horas, cualquier día de la semana”, señala Jordan Schlipken Croes, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Desde el 6 de diciembre, podrás comprar boletos para volar directamente a Aruba a partir de abril de 2026, cuando iniciarán los vuelos diarios desde Lima hacia la isla caribeña. Esta es una alternativa adicional a las rutas que incluyen paradas en Panamá y Bogotá.

Asimismo, si disfrutas armar tu propio itinerario y organizar cada detalle del viaje, podrás hacerlo directamente desde la página oficial de Aruba, donde encontrarás desde sugerencias de itinerarios, opciones de hoteles y resorts (para todos los gustos), hasta información práctica sobre cómo llegar, transporte, requisitos de ingreso, consejos para moverte por la isla, actividades y planes para cada tipo de viajero.

“El mercado peruano es de gran importancia para nosotros, y hemos visto un crecimiento impresionante en los últimos tres años. Cada vez son más los viajeros peruanos que se animan a descubrir todo lo que Aruba tiene para ofrecer y, sin duda, esta nueva opción de conectividad fortalecerá aún más nuestra relación con Perú”

Jordan Schlipken Croes, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

¿Por qué Aruba es el destino perfecto para una escapada?

Aruba no solo es la isla del Caribe más cercana al Perú: es un destino diverso que combina clima perfecto, playas únicas, actividades al aire libre y una infraestructura turística moderna y segura. Esta mezcla permite que cada viaje ofrezca un amplio abanico de opciones para disfrutar.

1. Sol garantizado y clima estable Aruba ofrece 360 días de sol al año. Está fuera del cinturón de huracanes y tiene un clima predecible y cálido, ideal para viajar en cualquier temporada. 1 / 6 2. Playas limpias y libres de sargazo Aguas cristalinas durante todo el año, perfectas para nadar, relajarse o practicar deportes acuáticos. 2 / 6 3. Baby Beach (Sur) Aguas tranquilas y poco profundas, una playa perfecta para familias, niños y quienes buscan relajarse sin olas fuertes. 3 / 6 4. Eagle Beach (Este) Reconocida como la mejor playa del Caribe y la tercera mejor del mundo (Travelers’ Choice Awards 2025). Arena blanca y mar turquesa para desconectarse por completo. 4 / 6 5. Área de Noord Vientos ideales para kitesurf, windsurf y surf. El punto favorito para viajeros amantes de la aventura. 5 / 6 6. Reservas naturales y snorkeling Áreas verdes, reservas naturales, arrecifes, bancos de coral y una vida marina vibrante para quienes desean explorar en la naturaleza. 6 / 6

En conjunto, Aruba reúne todo lo que un viajero busca: playas paradisíacas, sol permanente, naturaleza viva, gastronomía diversa y espacios para reencontrarse con uno mismo o compartir momentos especiales. Esa mezcla perfecta —entre descanso, aventura y bienestar— es justamente lo que ha conquistado a miles de peruanos en los últimos años. Por eso, artistas, creadores de contenido y figuras públicas ya han encontrado en la isla un refugio de energía, amistad, romance y desconexión total.

Las celebridades que ya vivieron el “efecto Aruba”

Durante este año, actrices y creadores de contenido peruanos viajaron a Aruba y compartieron en sus redes cómo vivieron este destino. Sus publicaciones confirman que la isla es perfecta para cualquier tipo de viaje: desde una escapada entre amigas —como las Mujeres de la PM y Natalie Bourchier— hasta un viaje romántico para celebrar un aniversario, como hicieron Natalia Salas y Sergio Coloma. Todos coinciden en algo: Aruba tiene un “efecto” que se queda con uno mucho después de volver a casa.

“A veces solo se trata de eso… darse cariño, parar un ratito, respirar profundo y rodearte de cosas bonitas: lugares tranquilos, buena vibra, amigas que te llenan de energía, conversaciones, risas y apachurres. En este viaje fui feliz en la isla feliz. Un verdadero momento de autocuidado… playas hermosas y mucho, mucho efecto Aruba. Y sobre todo, amistad, porque las amigas también sanan”, escribió Gianella Neyra tras su viaje junto a las Mujeres de la PM.

Para Natalia Salas y Sergio Coloma, celebrar su octavo aniversario en Aruba fue la excusa perfecta para desconectarse del día a día y disfrutar momentos de calidad en pareja. Compartieron varios reels y fotos en sus redes sobre su escapada, siempre con su característico humor.

Por su parte, Jely Reátegui —quien acaba de regresar de la isla— contó en sus redes lo mucho que le “pesaba tener que irse de este paraíso”, tras varios días de descanso frente al mar y un verdadero respiro del ritmo acelerado de la ciudad.

Más allá de las fotos, los Reels y las Stories, estas experiencias reflejan algo real: Aruba no solo se visita, se siente. Es un lugar donde el tiempo parece ir más lento, la mente se despeja y el cuerpo se relaja sin esfuerzo. Y ahora, con vuelos directos desde Lima a partir de abril de 2026, vivir el “efecto Aruba” será más fácil que nunca.

Ya sea que busques unas vacaciones inolvidables, una escapada romántica o un viaje para reconectar contigo mismo, Aruba es el destino ideal. Déjate inspirar en www.aruba.com y empieza a planear tu próxima aventura en la isla más feliz del Caribe.

