Todo sueño comienza con una decisión. En este caso, con la de ahorrar. Bajo esa idea, BBVA presenta la gran final de “Atrapa tus sueños”, el programa concurso que celebra la constancia y el esfuerzo de los clientes de la Cuenta Ganadora BBVA.

La cita será este 7 de noviembre a las 6:00 p.m., en una transmisión en vivo desde el canal de YouTube de BBVA, conducida por Cristian Rivero. Será una jornada llena de emoción, en la que los 10 finalistas, elegidos tras superar distintas etapas de clasificación, competirán por premios en efectivo y por la oportunidad de llevarse hasta S/10 millones.

Cada uno llega con una historia distinta y un sueño por cumplir. Algunos anhelan iniciar su propio negocio, otros invertir en la educación de sus hijos, viajar o apoyar causas sociales. En todos ellos hay un punto en común: la convicción de que el ahorro puede transformar sus vidas. Este concurso no solo premia la suerte, sino también el esfuerzo y la disciplina de quienes han hecho del ahorro un hábito constante.

DINÁMICA QUE LLENA DE EMOCIÓN

La final promete ser tan intensa como inspiradora. Los concursantes ingresarán uno a uno a una cabina de aire, donde volarán decenas de tickets con diferentes montos. Tendrán solo unos segundos para atrapar uno y descubrir el premio que se llevarán a casa. Entre ellos se encuentra un ticket con el monto más alto: S/10 millones. La dinámica simboliza el espíritu del concurso: la posibilidad de que cada pequeño esfuerzo pueda convertirse en algo grande.

Los finalistas llegaron a esta instancia tras participar en los sorteos desarrollados durante el año, en los que cada depósito representaba una nueva oportunidad de clasificar. Es una propuesta que mezcla entretenimiento, emoción y propósito, reforzando la idea de que el ahorro también puede ser una experiencia divertida y motivadora.

“Atrapa tus sueños” es más que un concurso: es una celebración del optimismo, la confianza y el deseo de avanzar. A través de esta iniciativa, BBVA busca inspirar a más personas a creer en su capacidad de cumplir metas, demostrando que la constancia tiene su recompensa.

AHORRAR CON PROPÓSITO

Más que una cuenta de ahorros, la Cuenta Ganadora BBVA es una invitación a creer en el poder de la constancia. Cada sol ahorrado no solo genera intereses, sino también oportunidades reales: participar en sorteos, acceder a beneficios y acercarse a los propios sueños.

Con esta propuesta, BBVA reafirma su compromiso con los peruanos, impulsando una cultura del ahorro que combina seguridad financiera con motivación y propósito. Porque ahorrar no se trata solo de guardar dinero, sino de proyectar un futuro mejor para uno mismo y para quienes más importan. Conoce más sobre la Cuenta Ganadora BBVA y sus beneficios en su web .

Reportaje publicitario