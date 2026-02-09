Claro Perú conectando personas: la compañía lidera la portabilidad móvil neta en enero de 2026

Según cifras oficiales OSIPTEL, registradas en la herramienta informática PUNKU, en el mes de enero de 2026, Claro Perú lideró el número de líneas móviles netas postpago (diferencia entre las líneas ganadas y líneas perdidas) obteniendo un total de 25,480 líneas móviles netas ganadas, obteniendo así el mejor resultado durante el primer mes del año.

Este resultado refleja su compromiso con ofrecer una conectividad de calidad, así como una experiencia al cliente simple, ágil y transparente, con un enfoque centrado en las personas.

Del mismo modo, Claro Perú consolidó el liderazgo en portabilidad móvil neta durante el 2025. Según el OSIPTEL, durante dicho año la compañía sumó un total de 161,036 líneas móviles netas portadas, liderando este indicador1.

Claro Perú continuará realizando todos sus esfuerzos para seguir invirtiendo en el país para fortalecer su infraestructura, mejorar continuamente sus servicios, ofrecer tarifas y promociones competitivas, y elevar los estándares de atención en todos sus puntos de contacto, con el objetivo de seguir conectando y acercando a más peruanos a nuevas oportunidades a través de las telecomunicaciones.

Fuente: https://punku.osiptel.gob.pe/ - Información del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) al 05.02.2026

1 Ver https://www.gob.pe/institucion/osiptel/noticias/1331489-portabilidad-movil-alcanzo-cifra-record-en-seis-anos-mas-de-6-6-millones-de-lineas-cambiaron-de-operador-en-2025

Reportaje publicitario