Claro Perú sigue apostando por una atención más accesible, cercana y empática para todos sus clientes. Por ello, la empresa ha implementado un nuevo canal de atención inclusiva en todos sus Centros de Atención al Cliente (CAC) a nivel nacional, a través de intérpretes de Lengua de Señas Peruanas (LSP) por videollamada vía WhatsApp.

Este nuevo flujo de atención permite que un intérprete actúe como interlocutor entre el asesor y el cliente, facilitando una experiencia más fluida, respetuosa y humana. El servicio se brinda en alianza con la Asociación de Sordos Región Lima (ASSORELI), una organización con la que Claro Perú viene trabajando desde hace varios años en acciones de sensibilización y capacitación en LSP.

Esta iniciativa se suma a otras acciones concretas que la empresa de telecomunicaciones viene implementando para fortalecer la atención a clientes con discapacidad auditiva, como asesores capacitados con un nivel avanzado en LSP y cuatro CACs certificados como locales inclusivos a nivel nacional por Yapaykuy, certificadora que ha garantizado las condiciones adecuadas de inclusión en CAC Arequipa, CAC Trujillo 3, CAC Ayacucho y CAC San Juan de Lurigancho.

Esto demuestra el compromiso de Claro Perú con la inclusión a nivel nacional.

Reportaje publicitario