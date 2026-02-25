De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una creciente conciencia global sobre los daños del sol en la piel. Pero hay una pregunta que pocas veces se formula: ¿qué ocurre con el cabello?

Un estudio reciente indica que los rayos UV pueden dañar la fibra capilar hasta cuatro veces más que herramientas de calor como secadoras o planchas. La radiación afecta los enlaces internos de la fibra, acelera los procesos de oxidación y debilita su estructura. Con el tiempo, la melanina se degrada, el color pierde intensidad y aparecen signos visibles como resequedad, opacidad y aspereza.

En ese escenario, Dove —experto mundial en reparación del daño— presentó Dove UV Repair & Glow + Ferúlico, una nueva línea desarrollada para reparar los efectos del daño solar y fortalecer el cabello frente a la exposición prolongada. La propuesta combina Tecnología Bio-Protein y Sérum Ferúlico, una fórmula diseñada para actuar desde el interior de la fibra capilar.

El lanzamiento se realizó frente al mar, en el Yacht Club Peruano, en un encuentro que reunió a influencers, creadoras de contenidos y clientes. La presentación coincidió con el atardecer, reforzando el concepto central de la línea: el sol como inspiración, pero también como desafío para la salud del cabello.

Lizzette Vilca, gerente de marketing y CSP de Unilever Perú, señaló que la nueva propuesta representa una evolución hacia fórmulas más sofisticadas dentro del portafolio de la marca. “Es un paso más en nuestro compromiso por ofrecer soluciones innovadoras frente al daño, con una línea mucho más premium y contundente”, afirmó.

La línea estará disponible próximamente en supermercados a nivel nacional como una alternativa para incorporar protección solar y brillo a la rutina capilar. La marca invita a descubrir el #EfectoDoveUV como parte de esta nueva propuesta.

