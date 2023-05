Anika Mladineo nació en el 2000, creció escuchando rock clásico, jugando Guitar Hero y viendo anime. A los 11 años de edad ya sabía cuál era su propósito en la vida: ser guitarrista profesional. Desde ese inocente momento, esta joven peruana no paró de trabajar en ese sueño. Hoy, a los 22 años, es parte del staff de la prestigiosa Universidad Berklee College of Music, ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

“La guitarra eléctrica siempre me llamó la atención. Pero, la primera vez que la admiré fue en el documental ‘Michael Jackson’s This Is It’, donde él trabaja con Orianthi, esta guitarrista profesional”, cuenta la artista en una entrevista exclusiva para Correo.

No fue solo este trabajo del Rey del Pop el que la orientó hacia la música, los videojuegos también tuvieron que ver. “Me interesé por aprender a tocar la guitarra eléctrica gracias al juego de Nintendo Wii, ‘Guitar Hero’. Especialmente el de Aerosmith, que era mi grupo favorito en ese entonces, con el guitarrista Joe Perry. Se puede decir que fue mi inspiración para llevar clases particulares de guitarra”, señala Mladineo.

La cultura popular ha tenido mucho que ver en su formación y gustos musicales. Por eso, ella siempre se muestra abierta a nuevos géneros, como el J-Pop y la música que se usa para los ‘openings’ de famosos animes. En su canal de YouTube se pueden ver varios videos dedicados a animes de moda como “Shingeki no kyo- jin” (Attack on Titan) o, su favorito,”Tokyo Revengers”. De este último, nace el nombre de su actual agrupación llamada “Walhalla”, una banda que se dedica a interpretar ‘covers’ de rock clásico y de pop y rock japonés. Con ellos han interpretado éxitos de Led Zeppelin, Van Halen, Ozzy Osbourne, Steve Vai, Poi son, entre otros. Además, se han presentado en varias convenciones, entre ellas la “Anime Boston” y la “ConnectiCon”.

A pesar de todas estas influencias externas, Anika nunca dejó de lado sus raíces. “Para mi audición de Berklee hice una versión de blues del Toro Mata, de Eva Ayllón”, nos cuenta la hoy coordinadora del Departamento de Guitarra de esta misma universidad. Tampoco descarta la posibilidad de colaborar con artistas nacionales, como ya lo hizo de forma virtual con Charlie Parra del Riego en una colaboración durante la pandemia.

La talentosa artista peruana sigue creciendo. Actualmente, Anika sigue trabajando en su carrera musical, buscando ‘sponsors’ y trabajando directamente con artistas estadounidenses como Jessica Woodlee y Remy Roskin, entre otros.