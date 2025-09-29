La seguridad es una de las mayores preocupaciones de los peruanos. De hecho, un reciente estudio de Datum revela que el 87% de ciudadanos afirma sentirse inseguro en las calles de su ciudad. En ese contexto, los servicios de transporte por aplicativo se perfilan como una opción que brinda mayor confianza a los usuarios.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 64% de quienes utilizan aplicaciones de movilidad lo hace para garantizar un traslado más seguro. Este dato refleja cómo la tecnología se ha convertido en un aliado clave frente a la inseguridad cotidiana.

Si bien estas plataformas se han convertido en una buena opción para viajar, y un estudio de la consultora CCR Cuore revela que el 69,9% de los clientes encuestados percibe que estos servicios se preocupan por su seguridad, no podemos bajar la guardia. Es importante extremar medidas para prevenir situaciones de riesgo.

Al respecto, Christiam Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica de inDrive, indica: “si el conductor o el vehículo no coinciden con la información registrada en la aplicación, la recomendación es clara: cancelar el viaje y reportarlo de inmediato. Este sencillo paso activa los protocolos de investigación que nos permiten tomar medidas rápidas, como el bloqueo de la cuenta, protegiendo así a toda la comunidad”.

Asimismo, el representante de la plataforma global de movilidad y servicios urbanos brinda a los usuarios recomendaciones a tener en cuenta antes de abordar la unidad:

- Observa la calificación. Si bien una puntuación alta es buena señal, un perfil nuevo comienza con la calificación más alta. Por eso, si notas que un conductor con pocos viajes tiene un puntaje de menos de cuatro estrellas, es probable que sus primeros viajes no hayan sido satisfactorios.

-Verifica los datos. Cuando llegue el vehículo, cerciórate de que el color, la placa y el modelo del vehículo coincidan exactamente con los datos que aparecen en la aplicación. Si detectas alguna diferencia en el auto o si el nombre del conductor no coincide, cancela el viaje y repórtalo de inmediato.

-Revisa la fotografía. Observa al conductor y verifica que coincida con la foto registrada en tu aplicación. Si no tienes la seguridad, la imagen está borrosa o es muy antigua, lo mejor es no iniciar el viaje. Esto también ayudará a prevenir casos de suplantación de identidad o uso indebido de cuentas.

-Tómate tu tiempo. Realiza todas las verificaciones con calma. Si notas que el conductor insiste en que subas sin comprobar los datos, no lo hagas. Es preferible perder unos minutos que ponerte en riesgo.

Con estos consejos, inDrive busca que cada viaje sea seguro, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio confiable y promoviendo una movilidad basada en la prevención y el cuidado mutuo.

Reportaje publicitario