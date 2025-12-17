Un estudio elaborado por Macroconsult revela que el sector de movilidad urbana por aplicativo ya representa el 0.4% del PBI del Perú y casi el 9% del valor agregado del sector transporte, consolidándose como un servicio fundamental dentro del ecosistema urbano. Solo en 2024, el valor bruto de producción asociado a estos servicios alcanzó los S/ 4,200 millones, un crecimiento cercano al 50% en dos años.

Álvaro Monge, economista y líder del estudio en Macroconsult, explicó: “El crecimiento de la movilidad por aplicativo no es solo un fenómeno de movilidad urbana: es un actividad económica relevante y cada vez más visible del PBI. El dato del Valor Agregado refleja que ya es una pieza clave de la economía de miles de hogares peruanos”.

El documento también confirma un cambio sostenido en los hábitos de transporte: el uso de aplicativos ya supera al taxi tradicional como alternativa de movilidad en Lima Metropolitana. La preferencia se explica por factores como seguridad, costo y rapidez, según la encuesta Lima como Vamos, consultada como parte del estudio.

Caso InDrive: negociación de tarifas y flexibilidad impulsan la adopción

El informe incluye un análisis comparativo tomando como caso principal a InDrive, una de las plataformas con mayor presencia regional en el país. De acuerdo con los resultados, los usuarios realizan en promedio seis viajes por semana y valoran principalmente la posibilidad de negociar tarifas y la elección del conductor, características que no ofrecen otros modelos de intermediación digital.

“Este estudio permite dimensionar cómo las decisiones que toman los usuarios —cómo negociar una tarifa o elegir un conductor— están transformando el mercado. La movilidad por aplicativo ya es parte de la rutina diaria y contribuye a la economía familiar de forma directa”, - añadió Senya Andreev, Country Manager de InDrive Perú.

Entre los hallazgos más relevantes figura el impacto en la economía familiar de los conductores: para el 87% de conductores habituales de InDrive, la plataforma constituye una de sus principales actividades de ingresos, representando cerca del 45% del total del ingreso del hogar. Además, señalan la flexibilidad horaria, la estabilidad relativa de sus ingresos y la independencia operativa como razones determinantes para elegir este tipo de trabajo.

Un sector en rápida expansión y con efectos en el mercado laboral

Según Macroconsult, la expansión del sector responde también a la digitalización acelerada del transporte, la demanda de opciones más seguras, y la necesidad de fuentes de ingreso más flexibles en un mercado laboral con altos índices de informalidad. El estudio muestra que InDrive ocupa el primer o segundo lugar de preferencia entre los usuarios encuestados y es la plataforma con mayor cobertura geográfica en el país.

Tendencias a futuro

El informe concluye que, si la tendencia actual continúa, el sector podría superar el 0.5% del PBI en los próximos años, especialmente con la expansión de modelos que permiten mayor transparencia tarifaria y participación activa del usuario en la toma de decisiones. Además, la investigación resalta la importancia de seguir evaluando este sector en términos de competencia, regulación y seguridad vial.

Reportaje publicitario