La digitalización acelerada transformó la manera en que operan las empresas y a la vez amplió los riesgos. Hoy la ciberseguridad es un tema central en directorios y comités ejecutivos porque la continuidad de los negocios depende de la capacidad para anticipar, detectar y responder a ataques cada vez más sofisticados.

En este contexto, SEK (Security Ecosystem Knowledge), compañía de capitales brasileños con más de 20 años de trayectoria, avanza en su consolidación regional. La firma incorporó recientemente a Dreamlab Technologies Latam en Chile, que se suma a la adquisición de Netbr en Brasil.

Con estas adquisiciones, SEK proyecta superar los US$ 180 millones de facturación en 2025. Al mismo tiempo, fortalece su presencia en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú, y prepara su llegada a Bolivia. A partir de ahora, todas sus operaciones se presentarán bajo un único nombre: SEK.

“Con la suma de Dreamlab en Chile y NetBR en Brasil damos un salto cualitativo en nuestra propuesta regional. Más que sumar equipos y tecnología, de lo que se trata es de consolidar una visión: ser el actor más completo y confiable en ciberseguridad para clientes corporativos e industrias críticas en América Latina”, explica Igor Ripoll, CEO de SEK.

Juan Saona, Country Manager de SEK Perú.

“Estas operaciones de SEK nos permiten crecer nuestra propia capacidad de servicios. Asimismo, complementan nuestro portafolio de servicios de ciberseguridad con los más altos estándares del mercado al integrar compañías especializadas en ámbitos específicos. Esto es necesario en un mundo cada vez más retador donde existe una aceleración de los ciberataques y la demanda de confianza de nuestros clientes”, comenta Juan Saona, Country Manager de SEK Perú.

“La integración de Dreamlab potencia nuestras capacidades y nos permite escalar mejores prácticas en servicios ofensivos, respuesta a incidentes y consultoría estratégica en toda la región”, agrega Fabien Spychiger, CEO regional de Dreamlab Technologies Latam.

Logo de SEK.

SEK combina escala regional con innovación global. La compañía cuenta con más de 1.100 profesionales especializados, tres Cyber Defense Centers y dos Cyber Response Centers, incluyendo un SOC en Brasil que protege a más de 400 organizaciones y procesa millones de alertas al año.

Su propuesta se apoya en el uso de inteligencia artificial para reducir falsos positivos, inteligencia de amenazas contextualizada para anticipar riesgos y un framework RAP (Respuesta, Análisis, Prevención) que asegura resiliencia y continuidad operativa.

Fabien Spychiger, CEO regional de Dreamlab Technologies Latam.

SEK trabaja con industrias clave como instituciones financieras, bancos, telecomunicaciones, energía, minería, salud y transporte, aportando soluciones que van más allá de la protección tecnológica: aseguran confianza y competitividad en entornos cada vez más desafiantes.

Reportaje publicitario