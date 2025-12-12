La formación de profesionales de la salud exige mucho más que teoría. Requiere espacios donde la práctica se integre con la tecnología de punta. Con esta visión, la Universidad César Vallejo (UCV) inauguró un moderno laboratorio de medicina que eleva los estándares de enseñanza en el Perú y coloca a sus estudiantes al nivel de las universidades más prestigiosas del mundo.

Este nuevo centro, ubicado en el campus Los Olivos, está diseñado para ofrecer un aprendizaje avanzado, con ambientes especializados que permiten desarrollar competencias clínicas, desde la anatomía hasta la fisiología y la histología. Se trata de una infraestructura moderna e imponente que refleja la apuesta de la universidad por brindar educación inclusiva y de calidad, a la que miles de estudiantes peruanos podrán acceder.

TECNOLOGÍA DE PRIMER NIVEL

El laboratorio cuenta con cuatro mesas de disección virtual Anatomage. Son equipos que simulan condiciones reales de trabajo y que ya son utilizados por universidades de élite como Harvard, Stanford y The University of Chicago. Cada mesa integra seis cadáveres digitales, tres masculinos y tres femeninos, incluyendo adultos mayores y una mujer embarazada. Permite explorar anatomía, fisiología, histología y casos clínicos en tiempo real.

Estas herramientas facilitan la enseñanza de procedimientos complejos y permiten a los estudiantes realizar autoevaluaciones y trabajar de manera interactiva bajo la guía de sus docentes. Según el Dr. José Proaño, director de la Escuela de Medicina de la UCV, “la tecnología ya es una realidad en nuestra universidad y es clave para formar profesionales de alto nivel”.

El equipo permite trabajar de manera multidisciplinaria, incluyendo áreas como veterinaria, ingeniería biomédica y medicina forense, reforzando el carácter integral de la formación. El laboratorio se convierte en un espacio donde los estudiantes pueden aprender, practicar y experimentar de manera segura y avanzada. Con esto, la UCV se posiciona como la universidad con más unidades de este tipo en el país.

EDUCACIÓN DE CALIDAD E INCLUSIVA

Más allá de la infraestructura y la tecnología, la universidad refuerza su misión de brindar educación de calidad a todos sus estudiantes. La Mgtr. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la UCV, comenta que “tenemos el compromiso moral de contribuir a mejorar la salud del país y seguiremos invirtiendo en nuestros estudiantes”.

Además, Acuña agrega que “esta inversión refleja nuestra visión de ofrecer a los jóvenes una educación que combine accesibilidad, tecnología de punta y docentes de primer nivel. No solo se trata de edificios o laboratorios, sino de espacios que transforman la forma de aprender y preparan a nuestros estudiantes para competir en un mundo cada vez más exigente”.

La inversión realizada supera los 2 millones de dólares solo en esta primera fase y responde a la necesidad de ofrecer un aprendizaje integral y competitivo. El Dr. Proaño, por su parte, señala que “estos equipos permiten a nuestros estudiantes interactuar con tecnología de vanguardia, preparándose para enfrentar desafíos clínicos con seguridad y profesionalismo”.

Con este moderno laboratorio, la UCV potencia la formación de futuros médicos y refleja su misión de mantenerse a la vanguardia en ciencias de la salud. La universidad sigue ampliando instalaciones, incorporando docentes de primer nivel y fortaleciendo su infraestructura para garantizar experiencias de aprendizaje de alto impacto. Conoce más sobre la facultad de Medicina y sus programas en www.ucv.edu.pe.

