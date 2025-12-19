La segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025 llega a su recta final y se prepara para definir al imitador que se consagrará como el nuevo campeón del programa de Latina. Tras semanas de competencia y eliminaciones inesperadas, la expectativa crece entre los seguidores que han acompañado cada gala.

Con cuatro finalistas aún en competencia y una votación que pondrá el desenlace en manos de la audiencia, la gala final promete emociones de principio a fin. El jurado acompañará el proceso, pero será el respaldo del público el que determine al ganador. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE REALIZA LA GRAN FINAL DE ‘YO SOY’ 2025?

La final de la segunda temporada de ‘Yo Soy’ se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre de 2025. Se trata de una emisión especial que marcará el cierre oficial del programa en este año, tras una competencia que mantuvo el interés del público durante varias semanas consecutivas.

El evento será transmitido en vivo, lo que permitirá que los seguidores participen activamente y acompañen el momento en que se anuncie al nuevo campeón del reality de imitación.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA GALA FINAL Y DÓNDE VERLA?

La gala final de ‘Yo Soy’ se emitirá en horario estelar, desde las 9.00 p. m., a través de Latina Televisión, señal que transmitirá el evento en vivo a nivel nacional. Asimismo, el programa contará con una opción digital para quienes prefieran seguirlo por internet o se encuentren fuera del país, ya que la transmisión también estará disponible en el canal oficial de YouTube Yo Soy Perú, permitiendo que el público no se pierda el desenlace de la competencia desde cualquier lugar.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE ESTA TEMPORADA?

Cuatro imitadores lograron superar las rondas eliminatorias y asegurar su lugar en la gala decisiva. Cada uno ha destacado por su constancia, parecido vocal y presencia escénica, lo que les permitió ganarse el respaldo del jurado y del público.

Los artistas que aún compiten por el título son:

Michael Jackson

Alejandra Guzmán

Green Day

Dyango

Cabe mencionar que además del reconocimiento como campeón de la temporada, el ganador de ‘Yo Soy’ recibirá un importante premio económico, según informa el diario La República.

¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN EN LÍNEA DE ‘YO SOY’ 2025?

El sistema de votación es digital, gratuito y en tiempo real, y está habilitado únicamente durante la emisión en vivo del programa. Latina implementó este mecanismo para asegurar un proceso accesible y transparente.

Cada usuario registrado podrá emitir un solo voto por ronda, lo que evita duplicidades y mantiene la equidad entre los participantes.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA VOTAR POR TU IMITADOR FAVORITO?

Para participar en la elección del ganador, los seguidores deben seguir estos pasos:

Descargar la aplicación oficial de Latina desde Google Play o App Store. Crear una cuenta o iniciar sesión con sus datos. Ingresar al apartado “Participa” dentro de la app. Esperar que se active la votación durante la final en vivo. Elegir al imitador favorito. Confirmar el voto.

La opción solo estará disponible mientras el programa esté al aire, por lo que es importante estar atento al horario de la gala.